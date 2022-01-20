Dijital iş dünyası için üniversiteli mezunlar geliyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) İşletme Bölümü ve Kişisel Gelişim Topluluğu işbirliğiyle Avrupa’nın en büyük kitabevi unvanını elinde bulunduran BKM Kitap ve Bursaspor perakende markası Bursa Store’a teknik gezi düzenlendi. Öğrenciler gezi kapsamında her iki işletmenin eticaret operasyonları hakkında bilgi edinirken, ilgili süreçleri yakından takip etme imkânı buldu.

Türkiye’nin en dinamik ve canlı ortamlarından biri olan Bursa iş dünyasının tüm üniversite öğrencileri açısından önemli bir laboratuvar olduğunu dile getiren BTÜ İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ramazan Nacar, “Öğrencilerimizin teorik ve bilimsel bilgileri edinmesinin yanında sahayla iç içe yetişmelerine ve gelişmelerine gayret ediyoruz. Mecburi yaz stajları ve İşletmede Meslekî Eğitim Programları ile öğrencilerimizin saha bilgisi ve deneyimi edinmelerini sağlayacak bir müfredata sahibiz. Bunlara ek olarak derslerin konularına uygun olarak teknik geziler düzenliyoruz. Bu vesileyle bilgi ve becerilerini geliştirmenin ötesinde sahayı gözlemleme ve tanıma deneyimi edinen öğrencilerimizin kariyerlerini güçlendirmelerini destekliyoruz.” dedi.

Tüm alanlarda olduğu gibi işletmecilik alanında da önemli ve hızlı teknolojik gelişmeler yaşandığına işaret eden Nacar, “Artan bir hızda dijital dönüşüm geçirmekte olan işletmeler pandemi süreciyle birlikte adeta başkalaşım geçirerek boyut değiştirdi. Tüm iş alanlarında olduğu gibi ticaret ve pazar süreçleri de bundan etkilenerek çevrimiçi ortamlarla dijital bir dönüşüme girdi. Bu dönüşümün sonucu olarak karşımıza çıkan eticaret kavramı ve bununla birlikte dijital işletmelerin, yapay zekânın, artırılmışgenişletilmiş sanal gerçekliklerin hâkim olacağı geleceğin iş dünyası ile bütünleşebilecek insan kaynağını yetiştirebilmemiz elzem hale geldi. BTÜ İşletme Bölümü olarak bizler sanal/dijital işletme bölümü mezunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Eticaret şu anki bağlamda işletmecilik ve ticaret açısından en önemli alan olarak karşımıza çıkmakta. Eticaretin ihracatla olan ilişkisini (eihracat) de göz önünde bulundurduğumuzda ülkemizin ticaret ve pazar hedeflerine ulaşması adına bu alanda yetkin ve donanımlı iş gücünün varlığı daha da önem kazanıyor. Biz geleceğin dijitalde olduğunu biliyoruz. O nedenle öğrencilerimizi diğer işletme mezunlarından farklılaştıracak bilgi ve uygulamalarla geleceğe hazırlıyoruz. Bundan sonra da öğrencilerimizin gelişimini destekleyecek bu ve benzeri pek çok etkinliği düzenlemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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