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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslekî eğitimde güçlü iş birliği

İHA

Meslekî eğitimde güçlü iş birliği

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi ve Mermerciler İhtisas OSB’de Meslekî Eğitim İrtibat Bürolarının faaliyete girmesinin ardından okulsektör işbirliğinde yeni bir protokole daha gidildi.
Meslekî ve teknik eğitime yönelik katkıları en üst seviyeye çıkarma çalışmaları doğrultusunda Millî Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği üst protokolü imzalandı. İmzalanan dörtlü protokolle taraflar arasında iletişim, mesleki eğitim ve istihdam çalışmalarında işbirliği artacak.
Kaymakam Ahmet Altıntaş başkanlığında imzalanan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu İşbirliği Protokolü’ ile ayrıca sektörün ihtiyaç duyduğu alanların okullarda açılması öngörülüyor.
Mustafakemalpaşa’da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016/21 nolu genelgesi doğrultusunda ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu İşbirliği Protokolü’ imzalandı.
Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine; Kaymakam Ahmet Altıntaş, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sabri Tekin, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay, Ticaret Borsası Meclis Üyesi Mustafa Özcan ve MKP OSB Müdürü Alaattin Üçok katıldı.
Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘OkulSektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu’ çalışmaları kapsamındaki işbirliği üst protokolü, Kaymakam Ahmet Altıntaş başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında imzalandı.
‘Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu İşbirliği Protokolü’ ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokole taraf olan kurum ve kuruluşlar ile sürekli iletişim halinde bulunarak, mesleki eğitim ve istihdam alanlarında işbirliği yapılacak.
Okullarda ihtiyaç duyulan alanlar açılacak
Protokol kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile ilgili oda, borsa ve kuruluşlara bağlı firmalarla işbirliği protokolü gerçekleştirilebilecek. Böylece hem sektörün ihtiyaç duyduğu alanların okullarda açılması sağlanacak, hem de personel eğitimi, işletmelerde beceri ve staj çalışmaları daha etkili bir şekilde hayata geçirilecek. Ayrıca okulların; bakım, onarım, üretim ve hizmet sunma alanlarında firmalarla ortaklaşa çalışmaları sağlanacak.
İmza töreninde yapılan basın açıklamasında, Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamanın, genç nüfusu küresel rekabette avantaja çevirmenin ve ekonominin itici gücü yapmanın yegâne yolunun nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimden geçtiğine dikkat çekildi.
Açıklamada; “Ülkemizin her bakımdan kalkınmasında ve zenginleşmesinde, işsizliği önlenmesinde, sosyal barışın ve adaletin tesis edilmesinde, küresel ölçekte rekabette mal ve hizmet üreten sektörlerin çok büyük katkılar bulunmaktadır. Bu katkıları en üst seviyeye çıkarmak için sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün mesleki ve teknik eğitim yolu ile yetiştirilmesi, bu amaçla kumu ve özel kurum ve kuruluşlara, sektörle ve işgücü piyasası aktörleri ile etkili işbirliği yapılarak eğitimistihdam ilişkisinin güçlendirilmesi Bakanlığımızın temel öncelikleri arasında bulunmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin, paydaşları olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, iş gücü piyasasının ve sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde planlanması ve uygulanmasının gerekliliği birçok üst politika belgesinde vurgulanmaktadır” denildi.

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