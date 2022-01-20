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Somuncu Baba'nın 630 yıllık geleneğini yaşatıyorlar...Kapı kapı ücretsiz dağıtıyorlar Osmangazi Belediyesi, Somuncu Baba Gönül Fırını'nda ihtiyaç sahipleri için her gün 6 bin ekmek üretip, kapısına kadar götürüyor Askıda değil, kapıda ekmek

İHA

Osmangazi Belediyesi, Bursa Ulucami'nin inşaatında çalışan işçilere küçücük fırınında ürettiği yüzlerce ekmeği ile bilinen Allah dostu Somuncu Baba Hazretleri'nin 630 yıllık geleneğini yaşatıyor. Somuncu Baba Gönül Fırını'nda her gün belediye tarafından üretilen 6 bin ekmek, ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu fırında kuyruk olmadığnıı belirterek, "Gerçek anlamda sosyal belediyecilik yapıyoruz" dedi.

Somuncu Baba'nın 630 yıllık geleneğini yaşatıyorlar...Kapı kapı ücretsiz dağıtıyorlar Osmangazi Belediyesi, Somuncu Baba Gönül Fırını'nda ihtiyaç sahipleri için her gün 6 bin ekmek üretip, kapısına kadar götürüyor Askıda değil, kapıda ekmek

Osmangazi Belediyesi, Bursa Ulucami'nin inşaatında çalışan işçilere küçücük fırınında ürettiği yüzlerce ekmeği ile bilinen Allah dostu Somuncu Baba Hazretleri'nin 630 yıllık geleneğini yaşatıyor. Somuncu Baba Gönül Fırını'nda her gün belediye tarafından üretilen 6 bin ekmek, ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu fırında kuyruk olmadığnıı belirterek, "Gerçek anlamda sosyal belediyecilik yapıyoruz" dedi.
Osmangazi Belediyesi, 630 yıllık Somuncu Baba'nın geleneğini sürdürüyor. Günlük ürettiği 6 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıttıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündür, “Bu fırınımız 2014 yılından itibaren Osmangazi halkının hizmetindendir. Bizler burada, günlük 6 bin ekmeği çıkararak, 55 noktada muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bizlerin fırınında kuyruk yok, bizim ekmek dağıtım sistemimiz, askıda değil kapıda. Hizmeti ihtiyaç sahiplerinin ayağına götürüyoruz. Diğer belediyelerin, Ankara, İstanbul belediyelerinin yapmış olduğu gibi bir algı ile vatandaşı ekmek noktalarında sıraya dizen değil, ayağına götürerek vatandaşa hizmeti sürdürüyoruz. Bursa’da biz Somuncu Baba ekmeğini ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Ankara ve İstanbul ile mukayese ettiğimizde, bizim Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmeğinin çok uygun fiyatlı ve kapasitesinin diğer şehirlere oranla çok yüksek olduğunu görüyoruz. Kestel Belediyesi 400 gram ekmeği 5 bin kişiye bir liradan satıyor. Osmangazi Belediyesi olarak buradan çıkan ekmekleri, vatandaşlarımızın ihtiyacına göre, onların ayağına kadar götürüyoruz. Bu gelenek bizlere 630700 yıl önceden gelen, Somuncu Babanın başlatmış olduğu bir gelenek. Bunu Osmangazi Belediyesi olarak sürdürüyoruz” dedi.
Sadece ekmek olarak değil, aş evi, erzak gibi ihtiyaçlarda da sürekli vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Dündar, “Vatandaşımızın yanındayız. Hem sıcak ekmek, hem sıcak yemek, hem de kıyafet olarak vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Büyükşehirlerde yaşıyoruz. Kalabalıklar var. Bu kalabalıkların içerisinde yalnız insanlar mevcuttur. Biz o yalnızları arayıp buluyoruz. Ekip olarak onların yalnızlıklarını paylaşıyoruz. Belediyem benimle dediğimiz ekibimizle, mahalleleri tek tek geziyoruz. Mahalle muhtarları ve başkanlarının bize belirtmiş olduğu kişilerin yanında oluyoruz. Şu anda 6 bin ekmek üretiyoruz. Eğer daha fazla olması gerekiyorsa, o kadar üretir onlara götürürüz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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