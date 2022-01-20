Mustafakemalpaşa’da hedef güçlü tarım, güçlü ekonomi

Mustafakemalpaşa Belediyesinin kırsalda çiftçilere ve gençlere yönelik başlattığı değerlendirme toplantıları tüm hızıyla devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün ortak yürüttüğü eğitim ve bilgilendirme programları kapsamında Çördük, Demireli ve Üçbeyli mahallelerinde toplantılar düzenlendi. Ata tohumların ıslahı, gençlere alternatif tarım yöntemleriyle yeni istihdam alanları oluşturulması, atıl durumdaki tarım arazilerinin tarımsal ekonomiye katkı sağlaması, sıfır atık geri dönüşüm ve iklim değişikliği ile küresel ısınma konularının ele alındığı toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

''Yerli ekonomi, mutlu çiftçi'' parolasıyla tarımda Mustafakemalpaşa modelini hayata sokan Başkan Mehmet Kanar'ın talimatıyla gelenek haline gelen kırsalda değerlendirme toplantıları ilgili birim müdürlerinin koordinesinde gerçekleştirilirken belediyenin Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekimi ve teknik personelleri bilgilendirme ve eğitimlerin ardından katılımcıların taleplerini dinleyerek tek tek not aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Kırsalda hayata geçirdiğimiz tarımsal hizmet seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Müdürlerimiz ve personelimiz gençlerimiz başta olmak üzere çiftçilerimize teknik destek sağlıyor. 2020 den bu yana atıl tarım arazilerinin ekonomiye katkı sağlaması için ciddi bir çalışma başlattık. Domates ve bibere alternatif ürünler bularak bu ürünlerin ilçemizde yetiştirilmesini sağladık. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği ile Mücadele konusunda başı çeken örnek projelere imza attık. İsrafı önlemek ve geri dönüştürülebilir ürünleri ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Güneş Enerji Santrali (GES) ile kendi elektriğimizi üretiyoruz. Sanayisiyle, çiftçisiyle, gençleriyle ve kadınlarıyla üreten, gelişen ve ekonomisiyle büyüyen bir ilçe için hep birlikte çalışıyoruz. Güçlü tarım, güçlü ekonomi hedefi için 131 mahallemizde eğitim programlarımız ve değerlendirme toplantılarımız devam edecek'' dedi.

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