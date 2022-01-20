50 yaşındaki hasta uçakla tedavi için Bursa'ya getirildi

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Malatya'da tedavi gören 50 yaşındaki İ.B., uçak ambulansla Bursa'ya getirildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mitral kapak yetmezliği tedavisine devam edilen İ.B.’nin ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi. Yapılan araştırma sonucunda hastanın tedavisinin Bursa’da gerçekleştirebileceği öğrenilince, uçak ambulans hazırlandı. Uçak ambulans ile Malatya Havaalanından alınan hasta, gece saat 21.00 sularında Bursa Yenişehir Havaalanı'na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 ekibince havaalanından alınan İ.B., ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Hastanın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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