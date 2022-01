Eşini öldürdü; mahkemede tepki gösteren kayınvalidesine 'kader' dedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, eşi Ebru Gürcan'ı (34) bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan'ın (40), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada söz alan sanık, "Uyuşturucu kullandığım için iki gün uyumamıştım. Eşim kapıyı bıraksın diye, bıçağı bacaklarına doğru sallamıştım. Eğilince bıçak kalbine denk gelmiş. Tam hatırlamıyorum" dedi. Necati Gürcan, kayınvalidesinin "Kızımdan ne istedin, iki çocuğu öksüz bıraktın" feryadına Gürcan, ağlayarak, "Anne, kader kader" diyerek cevap verdi.

Olay, geçen yıl eylül ayında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla, 'uzaklaştırma' kararı aldırdı. 'Uzaklaştırma' kararına rağmen, Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı 6'ncı Sokak'ta bulunan eve, çatıdan balkona atlayarak giren Necati Gürcan, eşiyle, 16 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan´ın önce kalbine, yere düşüncede kolu ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan dava açılan Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi. Gürcan'ın, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, tarafların ve Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Bursa Şubesi'nin avukatlarının yanı sıra, öldürülen Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Necati Gürcan, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kapıyı açsın diye canını acıtmak istedim. O kapının öbür tarafındaydı. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı tam açsın diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında, bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Kızım olayı net olarak gördü. Bursa AMATEM'de uyuşturucu tedavisi gördüm. Son dönemde şizofren teşhisi koymuşlardı. Benim psikiyatrik tedavi görmemi istediler. Ben ise kabul etmedim. Yaklaşık bir senedir rüyalarımda, eşime araba çarparken görüyorum" diyerek eski savunmasını tekrarladı.

Olay tarihinde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve 2 gün boyunca uyumadığını belirten Güran, "Aklım başımda değildi. Eşimle aramızda kapı vardı. Ben onun yüzünü kapı açılana kadar görmemiştim. Sonradan bıçağın kendisine geldiğini gördüm. Kızım da oradaydı. Ben kendimi dışarı atmaya çalışıyordum. Kapıyı bıraksın diye bıçak sallamış olabilirim. Bıçağı ayaklarına doğru salladığımı hatırlıyorum. Demek ki eğilince kalbine gelmiş" dedi.

'KIZIMDAN NE İSTEDİN?'

Duruşmada söz alan Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter'in sanığa hitaben, "Ne istedin kızımdan? İki yavrunu öksüz bıraktın" sözleri üzerine Necati Gürcan ağlayarak, "Anne, ben de böyle olmasını istemezdim. Uyuşturucu yüzünden oldu. Kader kader" diye cevap verdi.

Sanık avukatı müdafilikten çekilme talebinde bulunurken, mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için, Bursa Şehir Hastanesi'nde muayenesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'KADIN CİNAYETLERİ DURDURULSUN'

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan Ebru Gürcan´ın annesi Zehra Yeter, kadın cinayetlerinin durdurulmasını istedi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Bursa Şube Başkanı avukat Fırat Can Güngör ise, "Ebru Gürcan, Türkiye'de her gün öldürülen ve şiddete uğrayan kadınlardan biri. Maktulün defalarca kez koruma kararı aldırdığı eşi, buna rağmen olayı gerçekleştirdi" dedi. Güngör, dernek olarak Türkiye'nin her yerinde bu tarz davalarda kendisine avukat tutamayan, yardıma ihtiyacı olan insanların avukatlıklarını üstlenmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-01-20 17:22:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.