Binanı zemin katında çıkan yangın, söndürüldü

Bir doktor daha saldırıya uğradı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Molla Mansur Çıkmazı Sokak´ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. İçeride bulunan aile evi tahliye ederken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-20 17:59:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.