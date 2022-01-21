Haberi sabote eden kedi Kara kedi, haber çekimlerinde gülme krizine sebep oldu

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Bursa’da haber çekimi esnasında kadraja giren yavru kedi, sevimliliği ile dikkat çekmeyi başardı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı teknelerinin yapıldığı atölyede haber çekimi yapan ekibe yavru kedi musallat oldu. Sevimliliği ve yaptığı yaramazlıklarla dikkat çeken kara kedi, röportaj esnasında insanların üstüne tırmandı. Şirin kedi herkesi gülme krizine soktu. Kedinin omzuna çıktığı şahıs ise korkuyla silkindi. Atölye sahibi Gökmen Civelek, kedinin bu sevimliliğine dayanamayıp, evinde bakmaya başladı. Evdeki çocukların da maskotu olan yavru kedi kısa sürede oyunlara ayak uydurdu.

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