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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Türkiye'nin tatlı mısırını sevdi

İHA

Dünya Türkiye'nin tatlı mısırını sevdi

Dünyanın önde gelen tatlı mısır tohum üreticilerinden MAY Tohum, portföyündeki tatlı mısır çeşitleri ile hem Türkiye’de, hem de uluslararası pazarlarda payını yüzde 36 oranında artırmayı başardı.
Sebze, tarla ve endüstri bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, yurtiçi ve yurtdışı satışı konularında 1978 yılından beri faaliyet gösteren MAY Tohum, ArGe faaliyetleri sonucu, taze pazarın ve gıda sanayicilerinin beklentilerini karşılayan, yetiştirileceği bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun tatlı mısır çeşitleriyle hem yurt içi hem de yurt dışında pazar payını, her geçen yıl arttırıyor. Portföyündeki süper tatlı ve normal tatlı mısır segmentlerinde, farklı olgunlaşma gruplarında, koçan kalitesi ve işletme randımanı yüksek, lezzetli tohum çeşitleriyle üreticilerin ve gıda sanayi profesyonellerinin beğenisi kazanıyor. Tatlı Mısır tohum çeşitlerini Rusya ve Ukrayna’nın yanı sıra AB ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya dahil geniş bir coğrafyaya ihraç edilirken, tatlı mısır tohumculuğunda, önümüzdeki dönemlerde, Çin ve Hindistan’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapmak üzere, ArGe çalışmalarını kapsamlı bir şekilde sürdürmektedir.
Tatlı mısır türünde gerçekleştirdikleri arge faaliyetleri ve çeşit portföyü hakkında bilgiler veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, "Sanayi üretimini verim ve kalitesi ile destekleyecek nitelikteki rekabetçi çeşitleri geliştirmeye yoğunlaşarak, adaptasyon kabiliyeti yüksek, sanayi proseslerine uyumlu, ideal meyve kalitesi kriterlerine sahip, işletme randımanı yüksek ve lezzetli çeşitleri portföyümüze dahil ediyoruz. Taze Pazar segmentinde ise uzun raf ömrü kabiliyetleri ile nakliye ve depolama süreçlerindeki kalite kayıplarını minimize edebilen çeşitleri üreticilerimize sunuyor, hem Türkiye pazarında hem de global pazarda, tüm beklentileri karşılayan güçlü çeşit portföyümüzle istikrarlı büyümemizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Tatlı Mısır türünde global çaplı ürün geliştirme faaliyetlerine odaklanıldığını söyleyen Hamdi Çiftçiler, “Tatlı mısır türünde gerçekleştirdiğimiz ArGe faaliyetlerimiz neticesinde bugün, AB, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapıyoruz. Bu sezon tatlı mısır ihracat rakamlarımızı bir önceki sezonda göre yüzde 36 oranında arttırdık. Şu an toplamda 23 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2022 yılında, yeni bağlantılarımızla tatlı mısır ihracat yapılan ülke sayısı 30’u bulacak. Tatlı Mısır tohumculuğunda Çin ve Hindistan’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapmak üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz tatlı mısır tohum işinde dünyadaki en büyük 10 şirketten biri olmak” dedi.

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