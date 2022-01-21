Akü hırsızları kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da araçlardan akü çalan iki kişinin hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Doğanevler Mahallesinde meydana geldi. İki hırsızın gece saatlerinde araçlardan çaldıkları aküleri taşıma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları yansıdı. Hırsızların bölgedeki birçok araçtan çaldıkları aküleri ikişer ikişer kendi araçlarına taşıdığı anlar ve rahat tavırları saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, izleyenlere, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Polis akü hırsızlarını arıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.