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2021’in en iyileri akademik başarının sırrını paylaştı

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) 2021 yılı Web Of Science (WOS) tam makale sıralamasında en fazla yayın yaparak ilk 10'a giren akademisyenleri başarının sırrını anlattı. Hedeflere ulaşmak için ilk kuralın disiplinli çalışmak olduğunu vurgulayan akademisyenler, insanlık yararına bilim üretmeye devam edecekleri mesajını verdi.

2021’in en iyileri akademik başarının sırrını paylaştı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) 2021 yılı Web Of Science (WOS) tam makale sıralamasında en fazla yayın yaparak ilk 10’a giren akademisyenleri başarının sırrını anlattı. Hedeflere ulaşmak için ilk kuralın disiplinli çalışmak olduğunu vurgulayan akademisyenler, insanlık yararına bilim üretmeye devam edecekleri mesajını verdi.
BUÜ’nün WOS Tam Makale sıralamasında en fazla yayın yapan akademisyenleri açıklandı. Üniversitenin 2021 yılı en fazla tam makale ve diğer makale yayını yapan akademisyenleri toplam 139 tam makale ve 17 diğer makale katkısında bulundu. Mühendislik Fakültesi’nden 2, Veteriner Fakültesi’nden 1 akademisyenin bulunduğu listede Tıp Fakültesi’nden de 7 akademisyen yer aldı.
WOS 2021 Yılı Başarılı Akademisyenler Listesi sıralamada 18 Tam Makale ve 3 diğer makale ile ilk sırada Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız yer aldı. Listenin ikinci sırasında yine 18 Tam Makale ve 3 diğer makale ile Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Ali Mardani Aghabaglou bulundu. Üçüncü sırada 12 Tam Makale ve 3 diğer makale ile Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Sara Şebnem Kılıç Gültekin yer aldı. Dördüncü sırada 12 Tam Makale ve 3 diğer makale ile Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Şükrü Çekiç bulundu. 12 Tam Makale ve 2 diğer makale ile listenin beşinci sırasında Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Berrin Tunca gösterildi. Altıncı sırada ise 12 Tam Makale ile Veteriner Fakültesi’nden Dr. Öğr. Ü. Muhammed Duman yer aldı. Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Ediz Dalkılıç da 11 Tam Makale ve 2 diğer makale ile listede yedinci sırada bulundu. Listenin sekizinci sırasında 11 Tam Makale ve 1 diğer makale ile Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Bahattin Hakyemez gösterildi. Dokuzuncu sırada 11 Tam Makale ile Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ünal Egeli yer alırken, listenin onuncu sırasında da 11 Tam Makale ile yine Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Gülşah Çeçener bulundu.
Yaptıkları yayınlar ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ve Türkiye’nin bilimsel gelişimine katkı sunan akademisyenler, gerçekleştirilen röportajda başarıya ulaşmanın yollarını paylaştı. Akademik kariyerlerinden başlayarak, odaklandıkları proje içeriklerine kadar tüm süreçleri anlatan bilim insanları, röportajda genç akademisyenlere de tavsiyelerde bulundu.
BUÜ, 2021 yılı WOS tam makale sayısına göre en başarılı 10 akademisyen ile yapılan röportajları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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