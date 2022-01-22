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(Özel)Uludağ'da donmak üzere olan anne ve 7 yavrusu böyle kurtarıldı Karların üzerinde hareket edemeyen anne sedyeyle taşındı

İHA

Uludağ'da karların üzerinde donmak üzere olan anne köpek ve 7 yavrusu soğuktan donmak üzereyken kurtarıldı.

(Özel)Uludağ'da donmak üzere olan anne ve 7 yavrusu böyle kurtarıldı Karların üzerinde hareket edemeyen anne sedyeyle taşındı

Uludağ'da karların üzerinde donmak üzere olan anne köpek ve 7 yavrusu soğuktan donmak üzereyken kurtarıldı.
Osmangazi Belediyesi ekipleri, zorlu kış aylarında karda zor durumda kalan hayvanlara ulaşıyor. Ekipler, veteriner kontrolünde bu hayvanları bakım için bulunduğu bölgeden alarak, tedavilerini yapıp tekrar ait oldukları bölgeye bırakıyor. Uludağ'da kontrol yapan ekipler, hastalıktan karların üzerinde yattığı yerden kalkamayan ve donma tehlikesi geçiren köpeklere rastladı. Yerinden kalkamayan anne köpek ve soğuktan titreyen 7 yavrusu, veteriner kontrolünde hayvan nakil aracına alınarak ölümden kurtarıldı. Ölüm tehlikesi atlatan köpekler, ekipler tarafından alınarak sahipsiz hayvanlar doğal yaşam ve tedavi merkezinde tedavileri yapıldıktan sonra tekrar doğal alanlarına salınacak. Bitkinlikten kalkamayan anne köpek ekipler tarafından sedyeyle hayvan nakil aracına taşınarak hemen tedavisine başlandı.
Uludağ'da donmak üzere olan anne köpek ve 7 yavrusuna anında müdahale ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, "Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolu üzerinde düzenli olarak besleme, bakım ve tedavi çalışmalarını veteriner hekim kontrolünde yapıyor. Bugün de Uludağ yolu üzerinde donmak üzere olan anne ve 7 yavrusu ekiplerimiz tarafından alınarak tedavi çalışmaları yapılacak. Burada aşırı soğuk var, ekiplerimizin zamanında müdahalesi hayvanların hayatını kurtardı" dedi.

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