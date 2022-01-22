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Bursa’da karla mücadele aralıksız sürüyor Uludağ’da kar kalındığı 110 santimetreyi buldu Jandarma zincirsiz zirveye çıkışlara izin vermiyor AFAD ve belediye ekipleri köy yolları kapanmaması için 113 noktada mücadele veriyor

İHA

Bursa’da karla mücadele aralıksız sürüyor Uludağ’da kar kalındığı 110 santimetreyi buldu Jandarma zincirsiz zirveye çıkışlara izin vermiyor AFAD ve belediye ekipleri köy yolları kapanmaması için 113 noktada mücadele veriyor

Bursa, dün geceden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Uludağ’ın zirvesinde kar kalınlığı 110 santimetreyi bulurken, jandarma ekipleri zincirsiz araç geçişine izin vermiyor. AFAD ve belediye ekipleri, köy yollarının kapanmaması için 113 ayrı noktada mücadelesini sürdürüyor.
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte Bursa'da tüm ekipler teyakkuza geçti. Hayatın olumsuz etkilememesi amacıyla dün geceden itibaren Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kurumların tüm ekipleri hazır bekletildi. Yarıyıl tatili ile birlikte 100’de 100 doluluk oranına ulaşılan Uludağ’da kar kalınlığı 110 santimetre olarak ölçülürken, şehir merkezindeki üst semtlerde 20 santimetreyi buldu. Tuzlama, yol açma ve diğer ekipler, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için 113 ayrı noktada aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, çatılardan kar ve buz düşmelerine karşın ikazda bulunurken, kar yağışının etkili olduğu köy ve mahalle muhtarlarıyla da birebir iletişime geçti. Muhtarlar aracılığıyla camilerden vatandaşların işi olmadığı sürece dışarı çıkmaması konusunda uyarılar yapıldı.
Son alınan bilgilere göre, Bursa’ya ulaşımda anayolların açık olduğu ve ekiplerin hazır bekletildiği bilgisine ulaşıldı. Hava sıcaklığının Uludağ'da 10 derece, şehir merkezinde ise 3 dereceye kadar düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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