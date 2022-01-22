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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sünnet için en ideal zaman yarıyıl tatili

İHA

Sünnet için en ideal zaman yarıyıl tatili

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, sünnet için en ideal zamanın yarıyıl tatili olduğunu söyledi.
Sünnet zamanı seçimi pek çok aile için kafa karıştıran çok önemli bir konudur. Ebeveynler sünnet için çocukların yaşı ve mevsim seçiminde titiz davranmaktadır. Sömestr tatili hem sağlık açısından hem de sosyal yönden sünnet için en uygun dönemlerden biridir. Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, "Genel anestezi ya da lokal anestezi ile sünnet gerçekleştirilebilir. Günümüzde bu tarz operasyonlar çok daha hızlı ve kolay yapılabilmekte, sonrasında çocukta da herhangi bir travmaya sebep olmamakta. Çocukların sağlığı ve enfeksiyon riskinin çok düşük olması nedeniyle yarıyıl tatilinde çocukların sünnet ettirilmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
Cerrahi işlemin hastane koşullarında yapılmasının en doğru seçim olacağını belirten Op. Dr. Perihan Topçu, "Sünnet ,zor olmayan ve rahat tolere edilebilen bir cerrahi işlemdir. Ancak usulüne uygun yapılmadığında ise kalıcı cinsel organ kayıp ve bozukluklarına varan sonuçlarla karşılaşılabiir. Cerrahi işlem standartlarına uyularak yapılan sünnet sonrası istenmeyen durumlardan kaçınmak mümkündür. Mutlaka deneyimli bir uzman, tercihen Çocuk Cerrahisi yada Çocuk Üroloji Uzmanı tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde sünnet sonrası derinin fazla yada az kesilmesi, kötü nedbe dokusu kalması, şekil bozukluğu, şiddetli kanama, enfeksiyon, penis başının kısmı ya da tamamen kaybı gibi istenmeyen sonuçlar olabilir. Bu nedenle sünnet doğru yerde ,uygun yaş aralığında cerahi prensiplere uyularak deneyimli bir uzman tarafından yapılmalıdır‘‘ dedi.
Ailelerin sünnetle ilgili merak ettiği bir diğer önemli konu, çocukların kaç yaşına kadar sünnet ettirilmesi. Op. Dr. Perihan Topçu, bu konuda sünnetin ya 2 yaşından önce, ya da 6 yaşlarından sonra yapılması gerektiğini belirtti. Çocuklarda enfeksiyon veya böbrek hastalıkları risklerinin olması durumunda 2 yaşından önce sünnet öneren Yıldız, diğer şartlarda 6 yaşından sonrasını öneriyor.
Op. Dr. Perihan Topçu, "Sünnet erkek çocuklarda, penis başını örten derinin belirli ölçüde ve şekilde kesilmesiyle uygulanan cerrahi işlemdir. Cerrahi bir işlem olduğu için de sünnetin hastanede ve hatta ameliyathanede yapılması en doğru seçimdir. Sünnet mutlaka uygun yaş aralığında yapılmalıdır. 26 yaş arası çocuklarda sünnet; cinsel kimlik gelişimi, benmerkezci ve uyumsuz olmaları nedeniyle zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır. Çocuğun cinsel kimlik döneminin geliştiği bu dönemde sünnet yaparsak, iğdişlik dediğimiz erkeklik gücünün kaybı korkusu yaşanır ve bir ömür boyunca kapanmaz yararlar oluşabilir. Ne pahasına olursa olsun çocuklarımızı 36 yaş arasında asla sünnet yaptırmamalıyız‘‘ dedi.
Sosyal olarak yarıyıl tatilleri çocuklar için uygun bir sünnet dönemidir, havaların soğukluğundan dolayı ev dışı aktivasyonlar kısıtlıdır. Sonuç olarak çocuk daha uygun koşullarda, evinde dinlenerek rahat bir sünnet sonrası dönem geçirecektir. Sünnet sonrasında ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınmak da yarar vardır.

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