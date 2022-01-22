Bursa'da deprem

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre; Bursa'da Yenişehir ilçesinin Afşar Mahallesinin merkezüssü olduğu deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Yerin 6,6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İznik ilçesindende hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre yıkılan yada zarar gören bir yer olmadığı öğrenildi. Yenişehir kaymakamının bölgede inceleme yaptığı bildirildi

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