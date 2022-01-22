Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ'daki tesisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ'daki tesisi açıldı

İHA

Bursa'nın farklı noktalarındaki 9 farklı sosyal tesiste geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi misafir eden Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ, hizmet halkalarına Uludağ 2. Oteller Bölgesi'ndeki yeni tesisi de ekledi. Bursalıları Uludağ'da BURFAŞ kalitesiyle buluşturacak tesis törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ'daki tesisi açıldı

Bursa'nın farklı noktalarındaki 9 farklı sosyal tesiste geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi misafir eden Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ, hizmet halkalarına Uludağ 2. Oteller Bölgesi'ndeki yeni tesisi de ekledi. Bursalıları Uludağ'da BURFAŞ kalitesiyle buluşturacak tesis törenle hizmete açıldı.
Ulaşımdan altyapıya, akıllı şehircilikten tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan sosyal hizmet ve tesisler noktasında da önemli çalışmaları hayata geçiriyor. İştiraklerinden BURFAŞ marifetiyle kentin 9 farklı noktasındaki sosyal tesislerde Bursalılara hizmet veren ve geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi bu tesislerde ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a da bir sosyal tesis kazandırdı. Teleferiğin 2. Oteller Bölgesi'ndeki son istasyonu olan Kurbağakaya İstasyonunun üst katını kafe ve restoran olarak dizayn eden Büyükşehir Belediyesi, Bursalıları Uludağ'da da BURFAŞ kalitesiyle buluşturacak tesisi törenle hizmete açtı. BURFAŞ Uludağ Sosyal Tesisleri'nin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç ve Refik Özen, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.
4 mevsim hizmet
Uludağ Sosyal Tesisleri'nin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’a gelen misafirlerin gönül rahatlığıyla yararlanabileceği, nitelikli bir hizmetin sunulacağı tesisleri açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hizmete açılan tesisin sadece kışın değil, yılın 12 ayı hizmet vereceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Çalışmaların haziran ayında başladığı tesisimizi yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırımla tamamladık. Misafirlerimiz bu tesislerde deneyimli personelin güler yüzlü ve özenli hizmetini bulacak. Aynı anda 200 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olan Uludağ Sosyal Tesislerimize özel yüzde 30 para puan yüklemesi yapılacak. Bunun yanında biliyorsunuz teleferikte cuma günleri halk günü uygulaması yapılıyor. Bu tesisimizde de cuma günleri halk gününe özel yüzde 50 para puan uygulaması gerçekleştireceğiz. Sosyal tesisimiz restoran kısmında et menüleri, fırında pide çeşitleri ve kafeterya kısmında zengin menü içeriğiyle hizmet verecek" dedi.
Alan Başkanlığı'nda sona doğru
Uludağ'da 78 farklı kurumun söz hakkı olması nedeniyle yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak başlanan Uludağ Alan Başkanlığı konusunda da önemli bir mesafe alındığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Alan Başkanlığıyla alakalı geçtiğimiz günlerde milletvekillerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla bir online toplantımız oldu. Konu şubat ayında meclise gelecek. Evet bütün kurumlar işin bir ucundan tutuyor ama bir birliktelik yok. İşte Alan Başkanlığı bu birlikteliği sağlayacak. Biz Büyükşehir olarak elimizden geleni yapıyoruz. Altyapıyı bitirdik. Altyapı gereksinimleri noktasında BUSKİ marifetiyle ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Yine İller Bankası'nda sağlanan finansmanla hayata geçireceğimiz atık su arıtma tesisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz Uludağ'ın 4 mevsim hizmet vererek, hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
Bursa Milletvekili Refik Özen ise sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin değeri olan Uludağ'ın hak ettiği yerde olması noktasında hem genelde hem yerelde çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı noktasında önemli hizmetler yapıldığını kaydeden Özen, hizmete açılan sosyal tesisin hayırlı olmasını diledi.
Bursu Milletvekili Atilla Ödünç de artık günü birlik olarak Uludağ'a çıkan vatandaşların da gönül rahatlığı ile yararlanabileceği bir tesis olduğunu belirterek, bölgeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra sosyal tesisi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'da trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'da trafik kazası ...
Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'daki kazada yaralandı
YEREL HABERLER Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'daki kazada yaralandı
Uludağ dönüşü kaza; 3 Suriyeli yaralandı
YEREL HABERLER Uludağ dönüşü kaza; 3 Suriyeli yaralandı
Uludağ yolunda kayan araç takla attı: 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uludağ yolunda kayan araç takla attı: 3 kişi ...
BAL-GÖÇ’te kongre tarihi belli oldu
YEREL HABERLER BAL-GÖÇ’te kongre tarihi belli oldu
Alman çoban köpeğinin saldırdığı Yusuf'un kulağında doku kaybı var 
YEREL HABERLER Alman çoban köpeğinin saldırdığı Yusuf'un ...
İnegöl’de karla mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER İnegöl’de karla mücadele aralıksız sürüyor
Bursa’da başıboş köpek kartopu oynayan gence saldırdı
YEREL HABERLER Bursa’da başıboş köpek kartopu oynayan gence saldırdı
Ticaret Odası eski başkanı vefat etti
YEREL HABERLER Ticaret Odası eski başkanı vefat etti
Cevat Kuy Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Cevat Kuy Karacabey Belediyespor’da
Dündar, mahalle muhtarları ve temsilcileri ile buluştu
YEREL HABERLER Dündar, mahalle muhtarları ve temsilcileri ile ...
Bursa'da deprem
YEREL HABERLER Bursa'da deprem
Nilüfer’de karla mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Nilüfer’de karla mücadele seferberliği
Medikal sektörü fiyatlarda güncelleme bekliyor Sağlık ve Medikal sektörü sorunları Ankara’ya taşındı
YEREL HABERLER Medikal sektörü fiyatlarda güncelleme bekliyor Sağlık ...
Bursa şehir merkezinden kar manzaraları Beyaza bürünen Bursa'da kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Bursa şehir merkezinden kar manzaraları Beyaza ...
Bursaspor yoğun kar yağışı altında Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor yoğun kar yağışı altında Eyüpspor maçı ...
Silahlı saldırının sebebi kan davası çıktı Sokak ortasında işlenen cinayetin perde arkasında kan davası çıktı
YEREL HABERLER Silahlı saldırının sebebi kan davası çıktı Sokak ...
Tatilciler yarıyılda Uludağ’a akın etti Kış turizminin gözdesi Uludağ otellerinde yer kalmadı Kar kalınlığının 105 santimetreyi bulduğu Uludağ’da pistler doldu taştı
YEREL HABERLER Tatilciler yarıyılda Uludağ’a akın etti Kış ...
Uludağ'a zincirsiz çıkış izni verilmiyor Kış turizm merkezlerinden Uludağ'a araçların zincirsiz çıkışına izin verilmiyor Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı Uludağ'da otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı Uludağ'ın eteğindeki bir köyden 82 kişi, zincir takmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Uludağ'a zincirsiz çıkış izni verilmiyor Kış turizm ...
Bursa'daki cinayetin nedeni 'kan davası' çıktı
YEREL HABERLER Bursa'daki cinayetin nedeni 'kan davası' çıktı
Gemlik Belediyesi’nde kar seferberliği
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nde kar seferberliği
Üniversitelilerden barınma desteğine teşekkür
YEREL HABERLER Üniversitelilerden barınma desteğine teşekkür
Başkan Tanır öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Tanır öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
Arıcılar kendi kuracakları, düşük maliyetli sistem ile kovanlarını soğuktan koruyacak
YEREL HABERLER Arıcılar kendi kuracakları, düşük maliyetli sistem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.