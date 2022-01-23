Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (2)



DURSUNBEY'DEKİ DEPREM BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın başta dağ ilçeleri olmak üzere Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli olmak üzere tüm ilçelerinde de hissedildi. Depremin ardından birçok kişi sosyal medya hesaplarından evlerinde sallanan avizelerin görüntüsünü paylaştı. Bursa Valiliği´nden alınan bilgiye göre şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-01-22 23:27:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.