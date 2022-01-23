Kız kardeşini ve eşini bıçakla yaralayıp kaçan saldırgan yakalandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da önce tartıştığı kız kardeşi İrem Kahraman'ı (23) kolundan, ardından eve giderek eşi Mine Kahraman'ı (24) da bacağından bıçakla yaralayan Oğuzhan Kahraman (27), polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaştığı kız kardeşi İrem Kahraman'ı kolundan, 2 saat sonra da evine giderek eşi Mine Kahraman'ı bacağından bıçakla yaralayıp kaçan Oğuzhan Kahraman (27), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Oğuzhan Kahraman'ın, emniyetteki ifadesinde bıçaklama olaylarını uyuşturucunun etkisiyle yaptığını iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece 'adam yaralama ve uyuşturucu kullanma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-23 00:17:20



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