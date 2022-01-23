BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00'deki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)."

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