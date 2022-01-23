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Bursa'da kapanan 412 mahalle yolu açıldı, 77'sinde çalışmalar sürüyor

DHA

Bursa'da kapanan 412 mahalle yolu açıldı, 77'sinde çalışmalar sürüyor


Semih ŞAHİN/BURSA(DHA)-YURDU etkisi altına alan kar ve tipi Bursa'da etkili oldu. Kapanan 412 mahalle yolu ulaşıma açıldı, 77 mahalle yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
Bursa'da cuma akşamı başlayan kar yağışı dün gece kar fırtınası şeklinde devam etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri son 24 saat içersinde  kapanan Mustafakemalpaşa'da 65, İnegöl'de 54, Orhaneli'de 43, Keles'te 41, Büyükorhan'da 31, İznik'te 30, Osmangazi'de 25,  Harmancık'ta 21, Nilüfer 20, Yenişehir'de 17, Gemlik'te 16,  Kestel 15, Mudanya'da 14, Orhangazi'de 14 ve Gürsu'da da 6 mahalle olmak üzere toplam 412 mahalle yolunu  ulaşıma açtı. Yağışların devam ettiği İnegöl, İznik, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde, kapalı olan 77 mahalle yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Karayolları Bölge Müdürlüğü'de Bursa'yı İstanbul, Balıkesir ve Eskişehir'e bağlayan kara yolunun  kapanmaması için  68 personel 25 adet bıçaklı kamyon, 10 greyder, 10 kepçe ve 3 rotatif ile 24 saat çalışıyor. Bursa Meteorolji Müdürlüğü  kar kalınlığının kent merkezinde 12, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye yükseldiğini belirterek,  en düşük hava sıcaklığının ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğünü duyurdu.  
Bursa Valiliği dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının önümüzdeki hafta da devam edeceğini duyurarak,  herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için aralarında  sağlık görevlilerinin de bulunduğu 1279 personel, trafik, asayiş ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan 1819 güvenlik kuvveti, 36 tuzlama ve kar küreme makinesi, 426 iş makinesi ve kamyonet, 27 ATV ve arazi aracı ile 7 bin 500 ton tuz ile çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bilgisini verdi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-01-23 12:17:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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