Yoldan çıkan otobüs ve kamyonlar Bursa-İzmir karayolunu trafiğe kapattı Sürücülerin zor anları kameralara yansıdı

Bursa’da aralıklarla şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle İzmirBursa karayolu yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. AFAD ve karayolları ekiplerinin hummalı çalışması sonrası yolda kalan araçların çekilmesi sonrası yol 1 saatin ardından trafiğe açıldı.
Bursa’da aniden bastıran şiddetli kar yağışı sebebiyle İzmir karayolu trafiğe kapandı. Bursaİzmir karayolu gidiş ve geliş istikametinde otobüs ve kamyonun yolda kalması sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. AFAD, karayolları ve belediye ekiplerinin hummalı çalışması sonrası yol 1 saatin sonunda araç trafiğine açıldı. Yola tedbirsiz çıkan sürücülerin ise zor anları kameralara yansıdı. Belediye ekipleri anayollardaki küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yetkililer, gerek duyulmadığı sürece vatandaşların kendi araçlarıyla dışarıya çıkmaması konusunda da uyardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.