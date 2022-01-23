Bursa'da açılışa katılan Bülent Ersoy'dan, 'Anıtkabir' açıklaması



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subayın Hakkari'ye tayiniyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da Hakkari'ye tayin edileceği vurgusunu yapan Ersoy, mehter başını yanına çağırarak, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi.

Türk Sanat Müziğinin 'Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Bursa'ya geldi. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir güzellik merkezinin açılışına katılan Ersoy, açılış kurdelesini şarkıcı Altay'la birlikte kesti. Konserden çıkıp Bursa'ya geldiğini söyleyen Ersoy, "Konser çok güzeldi. Üzüm salkımlarının ağacın belini büktüğü gibi, tıklım tıklımdı. Her yerden insan seli vardı" dedi.

'GECE YATARKEN BİLE RUJ SÜRERİM'

Bir muhabirin, "Sizi her zaman şık görüyoruz. Şıklığın olmazsa olmazı diyebileceğiniz, mücevherleriniz dışında ne var?" sorusu üzerine rujsuz dışarı çıkmadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Yatarken bile mücevher takarım. Çok severim. Rujsuz hiç bir yere çıkamam. Makyaj yapmam, sadece ruj sürerim. Ten rengi de olsa rujumu hep sürerim. Gece yatarken bile sürerim" ifadelerini kullandı.

'BUNLARI DA HAKKARİ'YE SÜRECEKLER'

Bülent Ersoy, Anıtkabir'i ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in, görevden alınarak Hakkari Yüksekova'ya tayin edilmesiyle ilgili de konuştu. Ersoy, açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da Hakkari'ye gönderileceği iddiasında bulundu. Mehter başını yanına çağıra Ersoy, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılışa Mehter Takımı da gelmiş. Sakın bunları da işlerinden atmasınlar. Bilemiyorum, onların ne yapacağı belli olmaz. Eyvah, bunlar da gidici. İnerken korkudan şemsiye tutan da olmadı. 'Aman, bunun yanına şemsiyeyle gitmeyelim. İşimizden oluruz' demişlerdir. Benim şemsiye tutanlarım var ama istemedim. Ama bunlar kesin gidici. Yarın bana bildirirsiniz, 'Haklıymışsınız. Hepsi birden Hakkari'ye sürüldü' diye bildirirsiniz."

Kurdele keserek güzellik merkezinin açılışını yapan Bülent Ersoy, Bursa'dan ayrıldı.DHA-Magazin Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-01-23 19:13:23



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