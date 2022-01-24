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KAR LASTİĞİ OLAN ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak kış lastiği olan araçların İstanbul'a geçişlerine izin verileceğini belirtti. Vali Canbolat, "Bursa´dan İstanbul istikametine gerek karayolundan gerekse otobandan devam eden ve kış lastiği olan binek türü araçların yola devam etmelerine şu an itibariyle müsade edilmeye başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-01-24 22:08:41



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