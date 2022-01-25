Öğrencilerin karne hediyesi kitapla sınırlı değil BKMKİTAP’da kitaptan kırtasiyeye, oyuncaktan birçok ürüne yüzde 30’a varan indirimler öğrencileri bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin karne hediyesi kitapla sınırlı değil BKMKİTAP’da kitaptan kırtasiyeye, oyuncaktan birçok ürüne yüzde 30’a varan indirimler öğrencileri bekliyor

İHA

Öğrencilerin karne hediyesi kitapla sınırlı değil BKMKİTAP’da kitaptan kırtasiyeye, oyuncaktan birçok ürüne yüzde 30’a varan indirimler öğrencileri bekliyor

Öğrenciler için bir gelenek haline dönüşen BKMKİTAP’daki karne hediyesine, yüzde 30 varan indirimler de eklendi.
Avrupa’nın en büyük kitabevi mottosuyla okurlarını kitaplarla buluşturan BKMKİTAP, bir gelenek haline getirdiği karne hediyesi projesiyle öğrencileri kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Öğrencilerin tatil dönemi okuma alışkanlıklarına katkı olması için on binlerce kitabı öğrencilerle ücretsiz buluşturan BKMKİTAP, onlar için yüzde 30’a varan indirimleri de tatil sonuna kadar uygulayacağını duyurdu.
Kitaptan oyuncağa, kırtasiye ürünlerinden birçok ürüne kadar herkesin aradığını bulabileceği ürün çeşitliliği ile hizmet verdiklerini belirten BKMKİTAP Özlüce Şube Müdürü Abdurrahman Uğurlu, “Yarıyıl tatiline özel tüm yaş gurupları için karne hediyesi olarak ücretsiz kitap veriyoruz. Bugüne kadar 10 binlerce kitap dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Öğrenciler ve veliler de buna yoğun ilgi gösterdi. Bunun dışında ders kitaplarında, kırtasiye ürünlerinde, çocuklarına hediye almak isteyen veliler için oyuncak guruplarında birçok indirimler yaptık. Ayrıca yıl boyunca devam eden 3 al 2 öde kampanyamız devam ediyor. Mağazamızda yaklaşık 1 milyona yakın ürün çeşidimiz var. Bunun büyük bir çoğunluğunu kitaplar oluşturmaktadır. Ayrıca, gençler ve aileler mağazamızın üst tarafında bulunan restoranımızdan da faydalanma imkanına sahiptir. Mağazamızın içerisinde ayrıca, çocuk alanları da mevcuttur. Aileler çocuklarını buraya bırakıp kafede hoşça vakit geçirebilirler” dedi.
BKMKİTAP, karne hediyesi için öğrencilere sağladığı kişiye özel tebrik kartlarını sosyal medyada bkmkitapkarnehediyesi etiketiyle paylaşanlar arasında yapılacak çekilişle de 5 kişiye toplam bin lira hediye çeki verileceğini duyurdu.
Karne hediyeleri 6 Şubat tarihine kadar BKMKİTAP Heykel, FSM, Özlüce, İstanbul Yolu şubelerinden alınabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar'ın İstanbul'dakiler cefasını Uludağ'dakiler sefasını sürüyor Sömestr tatilinde Uludağ'da güzel havayı gören soluğu pistlerde aldı
YEREL HABERLER Kar'ın İstanbul'dakiler cefasını Uludağ'dakiler ...
Türkiye'nin küçük Venedik'i beyaza büründü
YEREL HABERLER Türkiye'nin küçük Venedik'i beyaza büründü
Karacabey, sporda altın çağını yaşıyor
YEREL HABERLER Karacabey, sporda altın çağını yaşıyor
Karlar altındaki saat kulesi havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Karlar altındaki saat kulesi havadan görüntülendi
Bursa'da aç kalan tilkiler şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Bursa'da aç kalan tilkiler şehir merkezine indi
Bursa'da yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu Leğen ve traktöre iple bağladıkları kızakla kayarak eğlendiler
YEREL HABERLER Bursa'da yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz ...
Çaycı gencin buzla imtihanı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Çaycı gencin buzla imtihanı kameraya yansıdı
Matematik hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı 6 ülkeden ilkokul öğrencileri, internet üzerinden matematiği eğlenerek öğreniyor
YEREL HABERLER Matematik hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı 6 ülkeden ...
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Terminalinde mahsur kalan yolcular KYK yurtlarına yerleştirildi
YEREL HABERLER Bursa Terminalinde mahsur kalan yolcular KYK ...
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu (2)
YEREL HABERLER Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a ...
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu (2)
YEREL HABERLER Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a ...
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu
YEREL HABERLER Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a ...
Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçlara izin verilmeyecek (2)
YEREL HABERLER Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçlara izin ...
Yüzlerce vatandaş terminalde kaldı İstanbul girişler kapatılınca, yüzlerce vatandaş terminalde konaklamak zorunda kaldı
YEREL HABERLER Yüzlerce vatandaş terminalde kaldı İstanbul girişler ...
Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçlara izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçlara izin ...
Uğur Mumcu Bursa’da anıldı
YEREL HABERLER Uğur Mumcu Bursa’da anıldı
Bursa’da krom madeninde göçük: 1 ölü
YEREL HABERLER Bursa’da krom madeninde göçük: 1 ölü
Galip Sakder: “Oyuncu satarak transfer yapmak Bursaspor’a kötülüktür”
YEREL HABERLER Galip Sakder: “Oyuncu satarak transfer yapmak ...
Motosikletli kuryenin karda zor anları
YEREL HABERLER Motosikletli kuryenin karda zor anları
Kampüsteki kızıl geyikler beyaz örtüde; o anlar dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Kampüsteki kızıl geyikler beyaz örtüde; o anlar ...
Kampüsteki kızıl geyikler beyaz örtüde; o anlar dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Kampüsteki kızıl geyikler beyaz örtüde; o anlar ...
Karneler tiyatro biletine dönüştü
YEREL HABERLER Karneler tiyatro biletine dönüştü
Kurşun geçirmez masa üretti, kendisinin üzerinde test etti
YEREL HABERLER Kurşun geçirmez masa üretti, kendisinin üzerinde test ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.