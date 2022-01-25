100 yıllık antikaları çuvala koyup çaldı, bu anlar kamerada

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Bursa'da girdiği apartmandan 100 yıllık antika kapları çalan hırsız kameralara yakalandı. Doldurduğu antika eşyaların bulunduğu çuvalı sırtlanan şüpheliyi polis ekipleri her yerde arıyor.

Olay, İnegöl ilçesinde, Hamidiye Mahallesi Değirmen Sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şüpheli şahıs apartmanın çatı katında bulunan 6 adet 100 yıllık bakır kapları çuvala doldurup çaldı. Bir süre sonra çatı katına koyduğu değerli eşyalarını bulamayan Nedim Metinbaş, güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan hırsızı tespit eden Metinbaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan hırsızı, yakalamak için çalışma başlattı.

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