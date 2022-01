Esgin'den 'Eski Bursalılar'a önemli mesajlar Esgin, Bursa projelerini 'Eski Bursalılar' ile paylaştı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 'Eski Bursalılar Burada' Facebook grubu üyeleriyle sosyal medya canlı yayınında buluştu. Esgin, Bursa'ya dair önemli mesajlar verdi.

Bursa'da 190 bin üyesi bulunan Facebook Grubu 'Eski Bursalılar Burada' üyeleriyle sosyal medya canlı yayınında buluşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'nın devam eden projelerine geniş yer verdi. Grup Kurucusu Kemal Müezzinoğlu moderatörlüğünde üyelerden gelen yüzlerce soruyu da tek tek yanıtlayan Esgin, şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde sağlık alt yapımızın güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Bursa'da eskiyen ve depremsellik analizleri kötü olan tüm kamu hastanelerimizi yenileyerek 49 olan yaş ortalamasını 13'e indirdik. Gürsu ve Kestel gibi hastanesi olmayan ilçelerimize yeni hastaneler kazandırdık. Covid öncesi Bursa'mıza kazandırdığımız Şehir Hastanesi pandemiyle mücadelede çok önemli bir avantaj oldu. Yüksek İhtisas Hastanesi'ni yeniledik ve Kalp Hastanesini kentimize kazandırdık. Bununla beraber devam eden yatırımlarımızın başında Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ve Memleket Hastanesi geliyor. Depremsellik analizi kötü olan hastanelerde ve okullarda hizmet vermeyeceğiz. Bugüne kadar son 3 yıl içinde depremsellik analizi kötü olan 36 okulumuzu yıktık. Bu okulların yarısının yapımını tamamlayarak eğitime kazandırdık”.

Çarşıbaşı meydan projesi

Esgin, “Eski Hanlar Bölgesindeki kötü bina stoklarının yıkılması aslında 600 yıllık kadim medeniyetimizin yeniden inşaasıdır. Eski Bursa sokaklarında yaşanmış hatıraları, sokak duvarlarının ve hatta mezarların konuştuğunu duyarsınız. Şairin ifadesiyle "Fetih günlerinin saf neşesi"ni yaşarsınız. Bunu, benim gibi eski Bursa'nın sokaklarında yaşamış, çocukluğu geçmiş hemşehrilerim yakından anlayacaktır. Çarşıbaşı Meydan Projesi ile 600 yıllık bir medeniyet mirasımızla yeniden yüzleşeceğiz. Eski bir Bursalı olarak ben heyecanlandım. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum” dedi.

Mustafa Esgin, “Cumhuriyet döneminde demir ağlarla örülen şehirler arasında Bursa yoktu. Bunun acısı Bursalılar'da derin bir yara olarak yer almıştır. Tek kalemde Cumhuriyet tarihi boyunca Bursa'ya ayrılan en büyük yatırımla toplam 9.5 milyar TL'lik finans kaynağını hızlı tren yatırımına aktardık. Bu noktada Bursa Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte süreci yakından takip ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu noktada Bursa'mıza verdiği önem ve değer için şükranlarımızı sunuyoruz. Elbette bir takım gecikmeler yaşansa da alt yapı yatırımının yüzde 82'si tamamlanan hızlı tren yapım sürecini hızlandırdık. Hızlı Tren ile birlikte hemşehrilerimiz hızlı, güvenilir ve konforlu bir ulaşım ile Türkiye genelindeki diğer raylı sistem ağlarına entegre olacak. Örneğin Bursa ile Ankara arası 2 saat 15 dakikaya inecek. Bununla beraber sanayi şehri Bursa'mızın ihracatının yüzde 72'si karayolu ile gerçekleşiyor. Bu navlun maliyetlerini de arttırıyor. Hızlı tren ile havayolları ve liman bağlantıları ile kargo taşımacılığı da yapacağız” dedi.

Şehir içi banliyö hattı

Vekil Esgin, “Bununla beraber hızlı tren raylarından kent içi raylı sisteme entegre olacak banliyö hattı projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu şehir içi trafik yoğunluğu büyük ölçüde rahatlatacaktır. Tıpkı Marmaray'da olduğu gibi...Burada mesela örnek verecek olursak Geçit istasyonundan Bursa Havalimanına ulaşım 20 dakika olacak. Yine aynı şekilde Geçit istasyonundan TEKNOSAB'a ulaşım 8 dakika, Karacabey istasyonuna ulaşım 15 dakika olacak. Bu noktada kent içinde araç yoğunluğunun da azaltacak proje üzerinde çalışıyoruz. Bununla beraber hızlı tren hattı projesini pandemi sürecine rağmen hızlandırdık. Hazır krediyle yapıldığı için finans sorunu yok. Hızlı tren yapımı süresinin tamamlanmasının önünde herhangi bir engel yok. Süreç hızlı işliyor. Biz de, AK Parti Bursa Milletvekilleri olarak sürecinin her aşamasını gerek Ankara'da gerek sahada şantiye alanlarında takip ediyoruz. Besaş Ekmek 40 yılı aşkın bir süredir Bursa'mıza hizmet veren şehrimizin önemli kurumlarından birisidir. Halkımıza sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ekmek ve unlu mamuller ile gıda ürünleri sunma noktasında görevini başarıyla sürdürüyor. Bu noktada Bursa'daki ekmek ihtiyacının yüzde 20'sini sağlıyor. Besaş ekmeğin 400 gramı 2 TL iken piyasadaki 250 gr ekmek 2.5 TL'dir. Haliyle son zamanlarda Besaş ekmeğe talep artışa geçince üretim kapasitesinde yüzde 25 artışa gidilmiştir. Mesela geçtiğimiz Üretim miktarı Aralık ayında yüzde 50 artırılmıştır. Hem ucuz, hem doyurucu, hem kaliteli hem de güvenilir ekmek üretimi gerçekleştirdiğinizde halkımızın da talebi artıyor. Besaş diğer illerdeki halk ekmekler ile kıyaslandığında nufüsa oranla en yüksek pazar payına sahip olduğunu söylemeliyiz” diye konuştu.

Can dostalara destek

Esgin, şunları dile getirdi: “Büyükşehir Belediyemiz, Bursa'da sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve beslenmesine kadar pek çok alanda örnek hizmetler gerçekleştiriyor. Bu noktada sadece 1 yıl içinde 36 binden fazla can dostumuzun tedavisini gerçekleştirmiş ve 160 ton beslenme maması dağıtılmış. Ayrıca bin 250 farklı noktada sokak hayvanlarına yönelik barınma ihtiyacı için kulübe, mama matik ve suluk temin edilmiştir. Tarihteki ilk hayvan hastanesinin dünyada ilk defa Bursa'da açılmıştır. Kadim kültürümüzden gelen anlayışla hareket ederek Büyükşehir Belediyemiz eliyle Gümüştepe Mahallesinde 31 bin metrekarelik bir alanda 'Can Dostlarımız Doğal Yaşam Parkı, Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi'ni 2023 yılı Mart ayında hizmete açacağız”.

