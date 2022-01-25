İnegöllü çiftçilere hibe destekleri anlatılacak

İnegöl Belediyesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğiyle İnegöllü çiftçilere yönelik TKDK’nın hibe desteklerinin anlatılacağı bilgilendirme semineri düzenlenecek.

Hizmet seferberliğinin yanında her alanda vatandaşın ve sektörlerin gelişimine öncülük eden İnegöl Belediyesi, şehrin değeri tarıma yönelik faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde İnegöllü çiftçilere yönelik “Çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme” konulu 11. çağrı ilanı hakkında bilgilendirme semineri düzenlenecek.

27 Ocak Perşembe günü 11.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak bilgilendirme seminerinde, TKDK’nın hibe destekleri çiftçilere anlatılacak. Bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ile paketlenmesi, arıcılık ve arıcılık ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkârlık ve yerel ürünlerin işlenmesi, kırsal turizm faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımları konularında yapılan desteklemeler hakkında İnegöllü çiftçilere TKDK uzmanları tarafından hem bilgi verilecek hem de çağrı ilanı hatırlatılacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, yapılacak hibe destekleri bilgilendirme seminerine tüm çiftçileri davet etti. İnegöl’ün güçlü bir tarım kenti olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “Tarım için sadece bereketli topraklar yetmez. Bu toprakları işleyecek üreticiler de lazım. Bu üreticilerin de günün şartlarına uygun tarım yapabilmeleri, teknolojiyi takip edebilmeleri, kendilerini geliştirmeleri tarımsal rekabet içerisinde kalabilmeleri için önemli. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak çiftçilerimize her alanda verdiğimiz desteği TKDK iş birliği ile yapılan hibe destekleri konusunda da vermek adına bu organizasyonu yaptık. Tüm çiftçilerimizi 27 Ocak Perşembe günü 11.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak bilgilendirme seminerine davet ediyoruz” dedi.

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