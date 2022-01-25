İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA üzerinden İstanbul'a girişlerinin yasaklanmasıyla otobüs terminalinde mahsur kalan yaklaşık 450 yolcu, yurtlara yerleştirildi. Yolcular, İstanbul dahil seyahatine izin verilen illere hareket ettiler.

Yurdu etkisi altına alan ve İstanbul'da yaşamı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı ve tipi nedeniyle, Bursa üzerinden İstanbul'a gidecek olan şehirler arası seyahat yapan yolculara dün akşam izin verilmedi. Otobüs terminalinde bekletilen yolcular, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Halime Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle yurda yerleştirilen yaklaşık 450 yolcu gece boyunca burada ağırlandı. Yemek ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanan yolcular, hava şartlarının uygunluğu dikkate alınarak saat 12.30'da, ağırlandıkları yurttan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle alınarak, İstanbul başta olmak üzere seyahatlerine izin verilen illere gitmeleri için otobüs terminaline götürüldü. Yolcular buradan otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-01-25 15:52:27



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