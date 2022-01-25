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TOFAŞ - Darüşşafaka: 91-81

DHA

TOFAŞ - Darüşşafaka: 91-81


Muammer İRTEM / BURSA, (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Aleksander Glisic (Sırbistan), Zafer Yılmaz (Türkiye), Thomas Bissuel (Fransa)
TOFAŞ: Ennis 7, Simmons 6, Berk Uğurlu 19, Cook 16, Zubcic 4, Yiğit Arslan 16, Shepherd 4, Cruz 13, Bora Satır, Emre Tanışan, Muhsin Yaşar 6
DARÜŞŞAFAKA: Boothe 14, Caupain 2, McCullough 12, Olaseni 26, Doğuş Özdemiroğlu 18, Sinan Güler 5, Ragip Atar 3, Görkem Doğan, Eren Has, Pineiro 2, Sav 1
1'İNCİ PERİYOT: 17-31
İLK YARI: 47-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-55
5 FAUL: 39.25 Zubic (TOFAŞ)Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu J Grubu'nda TOFAŞ, Darüşşafaka'yı 91-81 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-01-25 22:13:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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