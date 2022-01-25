TOFAŞ - Darüşşafaka: 91-81

Muammer İRTEM / BURSA, (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Aleksander Glisic (Sırbistan), Zafer Yılmaz (Türkiye), Thomas Bissuel (Fransa)
TOFAŞ: Ennis 7, Simmons 6, Berk Uğurlu 19, Cook 16, Zubcic 4, Yiğit Arslan 16, Shepherd 4, Cruz 13, Bora Satır, Emre Tanışan, Muhsin Yaşar 6
DARÜŞŞAFAKA: Boothe 14, Caupain 2, McCullough 12, Olaseni 26, Doğuş Özdemiroğlu 18, Sinan Güler 5, Ragip Atar 3, Görkem Doğan, Eren Has, Pineiro 2, Sav 1
1'İNCİ PERİYOT: 17-31
İLK YARI: 47-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-55
5 FAUL: 39.25 Zubic (TOFAŞ)Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu J Grubu'nda TOFAŞ, Darüşşafaka'yı 91-81 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-01-25 22:13:21
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.