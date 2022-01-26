Mangal yapmak için gittikleri ormanlık alanda kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da mangal yapmak için gittikleri ormanlık alanda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 kişi Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Olay saat 17.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi kırsal Üçpınar Mahallesinde meydana geldi. Üçpınar Mahallesi ormanlık alana mangal yapmak için giden Veli K., Ahmet B., Ali K., Gökalp K. ve Yasemin K., yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Bir süre araçlarıyla geri dönmeye çalışan 5 arkadaş, başarılı olamayınca durumu Bursa Büyükşehir Belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleriyle yolu açarak yaklaşık 4 saat sonra mahsur kalan 5 kişiye ulaştı. Ekiplerin kumanya ve su verdiği 5 kişi, yolun açılmasıyla şehir merkezine gitti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-01-26 00:15:11



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