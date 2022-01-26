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Bursaspor İkinci Başkanı Adanur: İstifa etmemizi istiyorlarsa yarın imzayı atacağım

DHA

Bursaspor İkinci Başkanı Adanur: İstifa etmemizi istiyorlarsa yarın imzayı atacağım


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSASPOR İkinci Başkanı Emin Adanur, kulübün gelmiş olduğu noktayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kötü gidişatın ardından taraftardan istifa sinyallerinin geldiğini belirten Adanur, "Gerçekten istifa etmemizi istiyorlarsa yarın imzayı atacağım" dedi.
Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ligdeki kötü gidişatın ardından gelinen noktayla ilgili açıklamalarda bulunan Emin Adanur, göreve geldikleri günden bu güne kadar olan süreçle ilgili konuştu. İyi niyetlerle yola çıktıklarını dile getiren Adanur, çoğu maçta talihsiz bir şekilde istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti.
"BURSASPOR KULÜBÜNE ZARAR VERMEDİK"
Kulübe bilerek, isteyerek zarar vermediklerini belirten Emin Adanur, "Camiaya zarar veren bireyler olmak istemiyoruz. Bursaspor´a zarar veren olmak istemiyoruz. Başardık başaramadık, o ayrı ama hiçbir zaman biz Bursaspor Kulübü´ne zarar vermedik. Demokratik bir talep bu ama maalesef bazı arkadaşlarımız tarafından doğru olmayan şekilde de talep ediliyor. Çok detaya girmek istemiyorum. Eğer gerçekten istenmiyorsak çirkinlik olmasına gerek yok, camiada ikilik çıkarmaya gerek yok. Her şey önümüzde duruyor. Alnımız ak. Çekindiğimiz hiçbir şey yok, bile bile yanlış yapmadığımıza yemin edebilirim. Kaç para çıktıysa resmi çıkmıştır" dedi.
"İSTİFA ETMEMİZİ İSTİYORLARSA YARIN İMZAYI ATACAĞIM"
Yönetime talip çıkması durumunda istifa etmeye hazır olduklarını dile getiren Adanur, "İnsanlar dışarıda istifa etmemizi istiyorlar. Bu doğal bir durum ama bunu söylerken biz istifa ettikten sonraki durumun farkında değiliz. Yönetimimiz şimdi istifa ettiğini açıklasın, gerçekten etmemizi istiyorlarsa yarın imzayı atacağım. Biz istifa etiğimiz zaman 2 aylık bir süreç olacak burada maçlarımız olacak. Alacaklı olan futbolcular inanın hepsi TFF´ye başvurmak zorunda kalacaklar. Bakın hiç konuşmadım ama, ben teknik heyetin de kalabileceğini düşünmüyorum. Bu kaotik ortamda insanlar panik yapacaktır. Sözleşmesi feshedilecek oyuncular var, 8 hafta sonrasını düşünün. İsteniyorsa hepsinin gözünün önünde istifa mektubunu yazarım. Yarın akil insanlarımız gelsinler, istifa etmemiz gerekiyorsa gerçekten imzalayalım ama bu ne kadar doğru olur. Bunun sonuçlarını kim kabul edecek, kim karşılayabilecek. Aklında başkanlıkla düşüncesi olan arkadaşımız büyüğümüz şimdiden gelsin. 20-30 milyon bütçe lazım, tahtayı açması için bütçe lazım şimdiden gelsin. Biz de genel kurul kararı alalım, biz hiç müdahil olmayalım ama bu ne kadar doğru. Birbirimizi gaza getirelim. İstifa et derken o işin içinden nasıl çıkılacak bilemiyorum. Böyle diyorlarsa biz istifa etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
"MATAVZ İLE YOLLARI AYIRIYORUZ"
Matavz ile yolları ayıracaklarını dile getiren Adanur, "Tim Matavz ile yollarımızı ayırıyoruz. 550 bin Euro hak ettiği maaş var. İndirime gidecek, belli kısmını peşin ödeyeceğiz. Kalanı da  vadelendireceğiz. Ben bizzat Emirhan'ın burada kalması için 3 gece buluştum. 'Sen bizim kaptanımızsın. Burada kalmalısın. Takımı senin üzerine kurduk' dedim. O zamanlar Süper Lig'den teklifler geldi, konuştuğumuz zaman 'Süper Lig düşünüyorum, aklım orada kalıyor' dedi. Hiçbir şey diyemezsin. Sonuçta genç, maddi olarak iyi bir iyileştirme yaptım ama sonraki süreçte maalesef olmadı. Belki aklı Süper Lig'de kaldı. Sonunda da yollarımız ayrıldı. Alacağına dair talebi olmadı, herkesin önünde kendisine teşekkür edeyim" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-01-26 09:09:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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