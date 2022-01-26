Karacabey Belediyesi’nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Karacabey Belediyesi, kar yağışının etkisini gösterdiği bugünlerde ilçe pazarında esnaf ve vatandaşlara ücretsiz çorba dağıttı. Özellikle yurdun belli kısımlarını etkisi altına alan kar ve soğuk hava nedeniyle hem esnafın hem de vatandaşın zorluk çekmemesi için böyle bir uygulama yaptıklarını belirten Başkan Özkan’a, vatandaşlar ve esnaf da teşekkür etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve ilçe yöneticileri ile birlikte pazaryerine giderek dağıtıma katıldı. Özkan’a, vatandaşlar ve esnaf da bu düşüncesinden dolayı teşekkür etti. Özkan pazaryeri ziyaretinde yaptığı açıklamada ise “Bütün yurtta yoğun bir kar yağışı gerçekleşmektedir. Karacabey Belediyesi olarak bizler, vatandaşlarımızın bu olumsuz hava şartlarından asgari derecede etkilenmelerini sağlamak adına çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bir taraftan bakıldığında bu kar yağışları bereketi ifade ediyor. Tarımla uğraşan bir bölgeyiz. Barajlarda doluluk oranın yükselmesine, yeraltı su kaynaklarının artmasına ve inşallah haşerelerle mücadele noktasında avantajlı bir sezon olur. Bu çerçevede de Karacabey Belediyemiz, Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Devlet Su İşlerimiz, sulama birliklerimiz, Karayolları ekiplerimiz, yollarda vatandaşlarımızın mahsur kalmaması adına günlük işleyişlerinin engellenmemesi için cansiperane bir şekilde, 7/24 mücadele etmektedir. Ulaşım noktasında şu anda ilçemizde bir sıkıntımız yaşanmamaktadır. Merkezde 21, kırsalda 64 mahallemiz var ve olumsuz bir durumla çok şükür karşılaşmadık. Ömer Matlı Kapalı Pazaryerinde pazarcı esnafımız soğuk hava, kar kış demeden hemşerilerimize hizmet etmeye çalışıyor. Vatandaşlarımızda taze sebze ve meyveleri bu pazardan alarak kendi ihtiyaçlarını gideriyorlar. ‘Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır’ derler. Biz de işte bu karlı ve soğuk havada, vatandaşlarımıza naçizane çorba ikramı yaptık” dedi.

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