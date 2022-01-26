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Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topcu: "Kardiyovasküler hastalıklar her dönemde ölüm sebepleri arasında en yüksek paya sahiptir" "2019'da pandeminin başlangıcından beri korona virüs kaynaklı yaklaşık 5 milyon insan hayatını kaybetti. Halbuki her yıl 7 milyon insan kardiyovasküler hastalıklardan hayatını kaybetmektedir"

İHA

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topcu: "Kardiyovasküler hastalıklar her dönemde ölüm sebepleri arasında en yüksek paya sahiptir" "2019'da pandeminin başlangıcından beri korona virüs kaynaklı yaklaşık 5 milyon insan hayatını kaybetti. Halbuki her yıl 7 milyon insan kardiyovasküler hastalıklardan hayatını kaybetmektedir"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topcu, "Kardiyovasküler hastalıklar her dönemde ölüm sebepleri arasında en yüksek paya sahiptir. 2019'da pandeminin başlangıcından beri korona virüs kaynaklı yaklaşık 5 milyon insan hayatını kaybetti. Halbuki her yıl 7 milyon insan kardiyovasküler hastalıklardan hayatını kaybetmektedir" dedi.
Son iki yılın gündemden hiç düşmeyen problemi korona virüsün önemi halen devam ederken kardiyovasküler hastalıklar gibi hayati riski olan rahatsızlıkların ihmal edilmemesi de hayati önem arz ettiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmani Doç. Dr. Selim Topcu, "Pandemi döneminde yapılan araştırmaların gösterdiğine göre akut kalp krizi hastaları azalmış olsa da rahatsızlananların ise daha geç ve daha kötü durumda hastaneye başvurma oranları artmıştır. Bu gibi problemlerle birlikte korona virüsün sorumlu olduğu kardiyovasküler durumların da eklenmesiyle bu konunun önemi daha da artmaktadır. Çünkü kardiyovasküler hastalıklar her dönemde ölüm sebepleri arasında en yüksek paya sahiptir. 2019'da pandeminin başlangıcından beri korona virüs kaynaklı yaklaşık 5 milyon insan hayatını kaybetti. Halbuki her yıl 7 milyon insan kardiyovasküler hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla pandemi döneminde de olsa kardiyovasküler hastalıklar hem sağlık ekibinin hem de hastaların ihmal etmemesi gereken hastalık grubudur. Teşhis konulması kolay ve erken teşhis ile tamamen hasarsız atlatılabilen kalp krizi ile mücadele, Covid19 ile mücadeleden daha kolay ve daha yüz güldürücüdür. Onun için kalp krizinin semptomları konusunda insanların bilinçlendirip gerekli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları teşvik edilmelidir" dedi.
Kalp krizi ve inmeyi işaret eden şikayeti olan hastaların vakit kaybetmeden pandemi şartları dahi olsa acil sistemini aktive etmelerini özellikle belirten Topcu, "Kalp krizi için alarm şikayetleri, kötüleşen göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes alma güçlüğü ve bilinç bulanıklığıdır. Konuşma güçlüğü, kol veya bacakların tutmaması ve yüz sarkması ise inme için uyarıcı işarettir. Bu iki durumda da her bir dakikanın önemi çok yüksek olduğu için vakit kaybına müsaade edilmemelidir. Korona virüs semptomları ile birlikte dirençli göğüs ağrısı şikayeti yaşayan bireyler muhakkak acil servise başvurmalıdır. Bazı bireylerde ise şiddetli sistemik inflamatuar durumlar ritim bozukluklarını, hatta atriyal fibrilasyonu tetikleyebilir. Ancak, kalp hastalığı olan insanların olmayanlara göre korona virüse bağlı ölme riski daha fazla diye bir şey yoktur. Birçok hasta, hatta altta yatan kalp rahatsızlığı olan hastalar bile korona virüsü hafif geçirip ve tamamen iyileşmektedir" şeklinde konuştu.
Riski düşürmek için herkesin yapması gereken şeylerin olduğunu ifade eden Topcu, "Eğer mümkünse diğer bireylerle aranıza 2 metre mesafe koyun. Ellerinizi ılık su ve sabunla en az 20 saniye iyice yıkayın. Öksürürken ağzınızı mendille kapatın ya da dirseğinizin içine öksürün. Hapşırırken burnunuzu mendille kapatın veya dirseğinizin içine hapşırın. Gözlerinize, ağzınıza, burnunuza dokunmaktan kaçının. Virüsü ortadan kaldırmak için kapı kolları, tutacaklar, direksiyon, ışık açma kapama tuşlarını sık sık dezenfektan ile temizleyin. Mümkün olduğunca evde kalın, imkan varsa evden çalışın. Eğer ateş, öksürük, göğüs enfeksiyonu semptomlarına sahipseniz kendinizi izole edin, en yakın sağlık kuruşluna başvurun. Hazır vitaminler almak sizi Covid19’a karşı korumaz. Kendinizi korumak ve sağlam bir bağışıklık sistemi için taze sebze ve meyveler sadece hastalık esnasında değil her zaman önerilmektedir. Taze meyve ve sebzeler, vitamin haplarına göre daha geniş bir yelpazede gerekli besin maddelerini içerirler. Bu nedenle bolca taze sebze ve meyve tüketmek, hazır besin maddelerinden her zaman daha iyidir. Fakat bazı vitaminlerin eksikliği teşhis edildiği zaman doktor önerisiyle uygun dozda vitamin takviyesi alınabilir" dedi.

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