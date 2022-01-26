Kar yağışı kuruyan İznik gölü için umut oldu

Türkiye’nin 5. büyük gölü İznik gölünde kuraklık had safhaya ulaşırken, son zamanlarda yağan kar ilçe halkı için umut oldu.

İznik Gölü ve çevresinde son günlerde etkili olan kar yağışı, kuraklığın pençesindeki göl havzası için umut oldu. Uzmanlar kış aylarında düşen karın yaz aylarında yaşanacak kuraklık için adeta su deposu görevi göreceğini söyledi. Önceki yıllarda sıcaklığın yükselmesine bağlı artan buharlaşma sebebiyle İznik gölü ve çevresindeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının seviyesinde büyük ölçüde düşüş yaşandı. Son günlerde İznik’te ve çevre ilçelerde etkili olan yağışlar, kuruma noktasına gelen baraj ve akarsuların yanı sıra kıyılarında büyük çekilmenin yaşandığı İznik gölünde su miktarının eski seviyesine ulaşmasına dair umutları artırdı. Sahilde işletmesi bulunan Bekir Uslu, “Çok bereketli bir kar yağışı var. Gölde ciddi çekilme vardı. Bu bizim tek umudumuz” dedi.

Esnaf Serkan Tekçe ise, “Kuraklık için endişe ediyorduk. Kar yağışından sonra İznik gölü ve tüm göllerin dolacağına inanıyoruz” dedi.

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