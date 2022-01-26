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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO’dan “yenilenebilir enerji” vurgusu

İHA

BTSO’dan “yenilenebilir enerji” vurgusu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO), 2022 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak doğalgaz kısıtlama ve elektrik kesintisi kararlarının duyurulmasıyla birlikte sanayicilerin taleplerini sür’atle bakanlık ve kurumlara ilettiklerini belirterek, “Yaşadığımız bu dönem üretimin sürdürülebilirliği açısından millî enerji politikalarının ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.” dedi.
BTSO ocak ayı meclis toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, pandeminin reel sektörde ve finansal alanda yol açığı sarsıntıların farklı boyutlarıyla sürdüğünü söyledi. Salgının gölgesindeki gelişmelere rağmen sanayide kapasite kullanım oranlarının son 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 80’lere ulaştığını ifade eden İbrahim Burkay, “Bursa iş dünyası olarak 2021 yılında 184 ülke ve 14 bölgeye yaptığımız 16 milyar dolarlık ihracat ve 8 milyar dolarlık ithalatla ülkemizin dış ticaret performansına 24 milyar dolar düzeyinde katkı sağladık.” dedi.
Başkan Burkay, firmaların lojistik, işçilik ve hammadde başta olmak üzere üretimde yüksek mâliyetleri omuzlarken elde ettikleri bu başarıların ulaşılan rakamları çok daha anlamlı hale getirdiğini ifade etti. Tedarik zincirinde bölgesel çözümlerin sunduğu fırsatlarla ivme kazanan üretim iştahı ve artan ticari faaliyetlerin enerji kesintileriyle sekteye uğradığını belirten Burkay, “Doğalgaz ihtiyacının en yoğun olduğu dönemde İran’ın bakım gerekçesiyle durdurduğu gaz akışı, sanayimizde ilk kez bu denli uzun süreli ve kapsamlı bir enerji kesintisine neden oldu. Önce doğalgaz ardından da elektrik kısıtlama kararlarının duyurulmasıyla birlikte BTSO olarak hızla harekete geçtik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, BOTAŞ ve ilgili tüm kuruluşlarımızla 5 saati aşan toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda özellikle ihracat yükümlülüklerini yerine getirmek ve taahhütlerini gerçekleştirmek zorunda olan firmalarımızın bulunduğunu, üretimin devamlılığı açısından bakım ve onarım işlemlerinin ertelenmesi gerektiğini doğrudan paylaşma fırsatı bulduk” şeklinde konuştu.
“Taleplerimiz karşılık buldu”
BTSO olarak ilaç ve gıda sanayi gibi farklı üretim dinamiklerine sahip kritik sektörlerin kesintiden etkilenmemeleri için girişimde bulunduklarının da altını çizen İbrahim Burkay, şöyle devam etti:
“Söz konusu sektörler için yaptığımız girişimler karşılık buldu ve bu sektörlerimiz enerji kısıtlamasından muaf tutuldu. Yürütülen diplomasi trafiği ve yapılan çalışmalarla doğalgaz akışının en kısa sürede yeniden başlayacağına inanıyorum. Firmalarımızın da bu süreci üretim planlamalarıyla yönetebilmeleri çok önemli. Diğer taraftan yaşanan gelişmeler, üretimin sürdürülebilirliği açısından milli enerji politikalarının ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ayrıca bölgesel enerji ajanslarının hızlı bir şekilde oluşturulmasını da sağlamalıyız. Enerji politikalarının arz güvenliğini güçlendirmek için güzergâh ve kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak şekilde kurgulanması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim için en önemli beklentilerimiz arasında yer almaya devam edecektir.”
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, iş dünyasının 2022 yılı ile birlikte yeni bir döneme daha başladığını belirterek, “Yeni yıl demek yeni başlangıçlar, yeni umutlar demek. İş dünyası olarak daha fazla yatırım ve daha fazla ticaret için temennimiz en kısa sürede öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamın tesis edilmesidir. Olağanüstü koşullara rağmen ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine inanıyoruz. İş dünyası temsilcileri olarak bu inanç doğrultusunda azimle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.
BTSO Meclis Üyesi Hüseyin Durmaz, pandeminin bütün firmalar için büyük zorlukları beraberinde getirdiğini söyledi. BTSO’nun bu süreçte yoğun bir çalışma modeliyle iş dünyası temsilcilerinin yanında olduğunu belirten Durmaz, yönetime teşekkür etti.
BTSO Meclis Üyesi Nihat Alpay da bebeçocuk konfeksiyonu sektöründe yeni yıla umutlu başladıklarını söyledi.
BTSO Meclis Üyesi Abidin Şakir Özen, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında yeme içme sektörünün geldiğini belirterek, “İran’ın bakım gerekçesiyle durdurduğu doğalgaz kısıtlamasına bağlı olarak enerji kesintisinin uygulanacağı sektörler arasından gıda sektörümüz çıkarıldı. Bu kararın alınmasında desteği olan BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
BTSO Sağlık Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Erol Kılıç da sağlık ve medikal sektörü temsilcileriyle birlikte KOSGEB Genel Müdürü Hasan Basri Kurt’a yaptıkları ziyarette, sağlık sektörünün KOSGEB desteklerinden faydalanması ve SUT fiyatlarının güncellenmesi gibi sektörün öncelikli taleplerini değerlendirdiklerini söyledi.

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