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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar mangaları iş başında

İHA

Kar mangaları iş başında

Bursa’da karla mücadele çalışması sayesinde vatandaşlara ulaşımda sıkıntı yaşatmayan Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu 500 kişilik özel ekiple alt ve üst geçitler ile kaldırımları temizliyor.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü’nün 17 ilçe 1058 mahallede 283 iş makinası ve kamyon ile 834 personelden oluşan 100 ekiple sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de eklendi. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda toplam 500 kişilik 50 ayrı ekip oluşturuldu. Ekipler, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaya hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, meydan ve bulvarlarda altgeçit, üstgeçit ve kaldırımlarda oluşan buzlanma olaylarına anında müdahale ediyor. Adeta acil müdahale mangası gibi çalışan ekipler, hızlı hareket kabiliyetleri sayesinde vatandaşlardan gelen ihbarlara göre sorunları anında gideriyor.
Bugüne kadar sergilediği karla mücadele çalışmalarıyla Bursalılara hiçbir sıkıntı yaşatmayan Büyükşehir Belediyesi, yeni uygulama ile yaya ulaşımını tehdit eden kaldırımlardaki buzlanma meselesine de çare bulmuş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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