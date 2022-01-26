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İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim

DHA

İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, polisten kaçarken, otomobille çarptığı mimar İrem Özdemir´in (24) ölümüne neden olan İsmail Kuşaslan'ın tutuklu yargılanmasına başlandı. Hakkında 'olası kasıtla öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlanan ve 2 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenen Kuşaslan, duruşmadaki savunmasında, "Kameraların olduğu yerde gözaltına alınmak istediğim için benzinlik istikametine gittim. Benzinliğin girişinde yaya bulunacağını tahmin edemedim. Direksiyonu kırdıktan sonra maktulü gördüm" dedi. 
Kaza, geçen yıl 2 Eylül´de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasının sahte olduğunu belirledikleri otomobilin sürücüsü İsmail Kuşaslan´a, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ise uyarıya aldırmadan yoluna devam etti. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kaçtığı güzergah boyunca çok sayıda araca çarpan Kuşaslan, İzmir Yolu Caddesi´ne geldiğinde, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen mimar İrem Özdemir'e ardından da demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan Özdemir ile sürücü Kuşaslan yaralandı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarınca sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 
ARAÇTAN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Olayın ardından çevredekilerin tepki gösterdiği otomobildeki Ünal Bilici, polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Kuşaslan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kazayla ilgili hazırlanan iddianamede cumhuriyet savcısı, Kuşaslan´ın yol boyunca çok sayıda araca çarpmasına rağmen kaçmaya devam ettiğini dolayısıyla Özdemir´in hayatını kaybettiği olayın göz göre göre geldiğini belirtti. İddianamede, sürücünün bunu öngörebileceği, bu nedenle `olası kasıtla öldürmeye teşebbüs´ suçunu işlediği belirtildi. İsmail Kuşaslan´ın 2 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
'POLİSTEN KAÇMADIM, BENZİNLİKTE GÖZALTINA ALINMAK İSTEDİM'
Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlanan yargılamada ilk duruşma yapıldı. Tutuklu sanık İsmail Kuşaslan, duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İrem Özdemir'in ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık, takas ile aldığı ancak daha devri üzerine gerçekleştirilmeyen araçla yanında bulunan arkadaşıyla Soğanlı Mahallesi yönünde ATM aradıklarını söyledi. Arkadaşının, yolda gördüğü polislerin kendilerine doğru gelip gelmediğini sorması üzerine, solundaki caddeye doğru girdiğini söyleyen Kuşaslan, "Polisler de peşimizden dönünce bizim için geldiklerini anladım. Ben de gözaltına alınacaksam bari benzinlikte gözaltına alınayım, diye benzinlik istikametine gittim. Benzinliğin girişinde yaya bulunacağını tahmin edemedim. Direksiyonu kırdıktan sonra maktulü gördüm" dedi. 
Kazadan dolayı çok pişman olduğunu kaydeden Kuşaslan, "Araçta bir suç unsuru çıkmadı. Sadece Ünal'ın çakmak cebinde uyuşturucu çıkmıştı. Uyuşturucu maddeden benim haberim yoktu. Ben daha önce başıma geldiği için bu şekilde korkarak yanlış karar verip hızlı bir şekilde araç kullandım ve kaçmaya çalıştım. Benim asıl amacım polislerden kaçmak değil, benzinlikte kameraların olduğu alanda gözaltına alınmaktı" dedi. 
TANIK POLİS: ÇARPARAK BİZİ DÜŞÜRDÜ
Olay günü bölgede görevli polislerden Oğuzhan K. de duruşmada dinlendi. Kara, cadde üzerinde ilerledikleri sırada önlerine aracın çıktığını, sürücüsünün kendilerini görünce de patinaj çekerek hızlandığını dile getirdi. Bunun üzerine aracı durdurmak için sirenlerini yaktıklarını ve durması için anons geçtiklerini söyleyen tanık polis, "Araç başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı ve duvara çarptı. Stop etti. Biz de müdahale etmek için arkasına doğru yanaştığımızda, şoför aracı tekrar çalıştırarak geri geri geldi ve motorumuza çarparak bizi düşürdü. Yoluna devam etti. Kadir B. isimli arkadaşım aracı takip etmeye devam etti. Araç, İzmir yolu istikametine doğru gitmiş ve benzinlikte bir yayaya çarpmış, ancak biz kaza anını görmedik. Olay yerine geldiğimizde kaza gerçekleşmiş, bir bayan yerde yatıyordu" diye konuştu.
Olay anında benzinlikte bulunan çalışanlar ile avukat beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, diğer tanıkların gelecek celse dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-01-26 13:20:47

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