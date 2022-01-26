Özel yemlerle beslenen kızıl geyikler, dronla görüntülendi



Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)BURSA Uludağ Üniversitesi´ndeki Kızıl Geyik Yetiştirme Merkezi´ndeki geyikler, kış aylarında özel olarak hazırlanan besin değeri yüksek yemlerle besleniyor. Geyiklerin karlı ormanda koştuğu anlar dronla havadan görüntülendi.

Kızıl geyikler, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıyor. Türkiye´de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve hayat alanlarını yitiren geyikler için Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 72 hektarlık alana 2004 yılında yetiştirme merkezi kuruldu. 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları sonunda sayı, 100'e ulaştı. Yaşam alanları Türkiye´nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olan geyikler, 'tabiattaki yoğunluğunun artırılması' ile 'yaban hayatının desteklenmesi' amacıyla uygun görülen ormanlık alanlara bırakılıyor. Bu amaçla 58 geyik de geçen yıl ölen geyiklerin yerine, yanan ormanlara gönderildi.

33 GEYİK İÇİN ÖZEL YEM

Merkezdeki 19 erkek, 13 dişi, 1 yavru olmak üzere toplam 33 geyik için yetkililer tarafından özel yemler hazırlanıyor. Geyikler, yemek saatleri geldiğinde ormanın içinden çıkarak, yemleme alanına geliyor. Karlı ormandaki geyikler, yemleme alanında dronla görüntülendi. Karlı ağaçların arasında dolaşan geyikler, güzel görüntüler oluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürü Adil Şencan, "Kızıl geyikleri doğal yaşam alanlarında, serbest alanlarda beslemek amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi içinde böyle bir alan kurduk. Geyikler serbest olarak dolaşmakta. Amacımız geyikleri doğal ortamlarından koparmadan, yaşam şartlarını sağlamak. Kış ortamına uygun besin değerlerini karşılamak amacıyla yemleme yapmaktayız. Popülasyon arttıktan sonra aynı kan değerlerinin, akraba çiftleşmesi oluşmaması amacıyla geyikleri Türkiye´nin çeşitli yerlerinde bulunan geyik üretim çiftliklerine gönderiyoruz. Orada kan değişimlerini sağlıyoruz. Kütahya, Bursa, Bilecik gibi illere doğaya uyum sağlayacak geyikleri oradaki popülasyonları arttırmak için salıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-01-26 13:37:47



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