Gözler havada, ekipler yollarda

Yoğun kar yağışına rağmen ulaşımın normal seyrinde devam etmesini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan yollardaki kar nöbetine devam ediyor.

Bursa’da 17 ilçenin 1058 mahallesinde karla mücadele çalışmalarında alarmın verildiği ilk günden itibaren olağanüstü gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi ekipleri sayesinde, şehirde hayat normal seyrinde devam ediyor. Toplam 283 iş makinası ve 834 personelden oluşan 100 ekiple bir yılda kullanılabilecek 7 bin ton tuzu 34 günde tüketen Büyükşehir ekipleri, tuz takviyeleriyle karla mücadeleyi etkin şekilde sürdürüyor. Yoğun kar yağışına rağmen tüm ana arterleri ulaşıma açık tutan Büyükşehir Belediyesi, 500 kişilik ilave ekiple kent merkezinde ‘yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde’ kaldırımları kar ve buzdan temizliyor.

“Gayretle çalışıyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gündoğdu Mahallesi’nde devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyip, günlerdir canla başla çalışan personelle sohbet etti. Kar yağışının bu yıl ülkenin tamamında etkili olduğunu, farklı şehirlerde yolların kapandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Ulaşımın aksamaması adına, ilk günden beri meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda yoğun gayretle mücadelemize devam ediyoruz. Ekiplerimiz 17 ilçe ve 1058 mahallede yolların açılması noktasında büyük gayret gösterdi. Hatta bazı kırsal mahalle yollarını gün içerisinde 34 kez tekrar tekrar açmak durumunda kaldık. Hamdolsun herhangi bir problem olmadı. Şu an tüm yollarımız açık ancak ekiplerimiz görev başında. Meteorolojiyi anlık takip ediyoruz. Çalışmalarımızı valiliğimiz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yürüttük. Büyükşehir Belediyesi olarak tabii işin amiral gemisi bizdik. Son günlerde İstanbul'da özellikle kar nedeniyle özel araçlarla trafiğe çıkma noktasında belirli saat aralıklarında kısıtlamalar getirilirken, Bursa’da hayat normal şekilde devam etti. Trafiğe çıkacak sürücüleri uyarmak istiyorum. Araçlarında kar lastiği olmasına özer göstersinler. Kar berekettir; tarım için su kaynaklarımız için berekettir. Ama nihayetinde hayatı olumsuz etkilememesi adına mücadelemize devam ediyoruz. Bu süreçte büyük özveriyle çalışan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Savaş Özkan da aradıkları her anda ekiplerin kısa sürede yola müdahale ettiğini hatırlatarak, karla mücadele çalışmaları nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Başkan Aktaş, inceleme gezisi sırasında yanına gelen mahalleli çocuklarla kartopu oynamayı ihmal etmedi.

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