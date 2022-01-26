Tır şarampole devrildi, 10 ton süt yola döküldü

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Bursa'nın İznik ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 ton süt yola döküldü.



Kaza, saat 20.30 sıralarında İznik ilçesi Adapazarı yolu Kaynarca Beşevler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 RI 681 plakalı tır yolda oluşan aşırı buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 10 ton süt yolda döküldü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken tır sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

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