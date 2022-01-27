Bursa’da gençlerden ilginç yöntem...Önce buzlu rampada kızakla kaydılar, sonra traktörün lastiğiyle ipi çekerek yukarı kaydılar Kar yüzünden işe gidemeyen vatandaş of road aracına kızak bağlayarak gitti

Bursa'da gençler ilginç bir yöntem geliştirdiler. Önce kızakla kaydılar daha sonra yukarıdaki traktörün tekerine bağladıkları iple hem yorulmadan çıktılar hem de kayarak çıkıp kar yağışının tadını çıkardılar.

İlk görüntüler Gemlik ilçesi Narlı mahallesinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının en fazla etkili olduğu mahallelerden biri olan Narlı Mahallesi'nde gençler ilginç bir yöntem bularak kayak yapmayı daha keyifli hala getirdiler. Traktör lastiği yardımıyla önce yokuş aşağı kayan gençler, geriye de traktör lastiğine bağladıkları halat yardımı ile hem yorulmadan hem de kayarak keyif yaptılar.

Öte yandan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan bir vatandaş işe gideceği yol kapalı olunca of road aracına bağladığı kızakla kayarak işyerine gitti.

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