Bursa’dan İspanya’da turizm atağı

Bursa’nın değerleri, 42. FITUR Madrid Turizm Fuarı’nda ziyaretçilere tanıtıldı. Katı sağlık kontrolleri altında ziyaretçi kabulüne başlayan ve açılışına İspanya Kralı VI. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia’nın da katıldığı fuar, beklenenin üzerinde ilgi gördü. Yoğun katılımla başlayan fuara, toplam 8 salonda 165 ayrı ülkeden yaklaşık 11 binin üzerinde turizm profesyoneli katılım sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği de ‘Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonuyla düzenlenen’ Türkiye standı katılımcıları arasında yer aldı. Standın ilk ziyaretçileri ise Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ile Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili oldu. Fuara Bursa’yı temsilen Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Meclis Üyesi Oktay Yılmaz ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği katılım sağladı. Türkiye’den toplamda 27 farklı tur operatörü ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda Bursa, farklı turizm alternatiflerini bünyesinde barındıran destinasyonları ile turizm profesyonellerine tanıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Meclis Üyesi Oktay Yılmaz ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette, İspanyol tur operatörleri ile kültür ve turizm uzmanlarının Bursa’yı destinasyon anlamında pazarlaması, Bursa’nın İspanyol tur operatörleri için Madrid’te tanıtımı ve İspanyol tur operatörlerine yönelik düzenlenebilecek info turlar gibi konular ele alındı. Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Meclis Üyesi Oktay Yılmaz, görüşme sonunda Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar’a Bursa’nın simgelerinden olan İznik çinisinden yapılmış Yeşil Türbe hediyeliğini takdim etti.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ezzatollah Zarghami de Bursa standını ziyaret etti. Bakan Zarghami, ocak ayı içerisinde İranlı 35 farklı turizm profesyonelinin katılımıyla gerçekleşecek Bursa Tanıtım Günü etkinliğine ilişkin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nden bilgi aldı. Görüşmede Bakan Zarghami’ye, İznik çinisinden plaket takdim edildi.

Avrupa Tarihi Termal Kentler Ağı Başkanı ve İspanya’nın Ourense kenti Valisi Jose Manuel Baltar Blanco ile EHTTA Genel Direktörü Simone Zagrodnik de Bursa standını ziyaret eden isimler oldu. Bursa’nın termal zenginliklerinin tanıtımı adına gerçekleştirilen çalışmaları ele alan Bursa ve EHTTA heyetleri, farklı ölçeklerdeki termal yatırımların Bursa’da gerçekleşmesi adına karşılıklı istişarelerde bulundu.

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