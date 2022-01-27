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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış aylarında cildinize daha fazla özen gösterin

İHA

Kış aylarında cildinize daha fazla özen gösterin

Haricî tesirlerden en çok zararı cildin gördüğünü ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, bunun için cildin yağ tabakasının desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.
Kış aylarındaki soğuk hava, klima, çevre kirliliği, kalın giysiler ve cilt temizliğinin yaz aylarından daha seyrek yapılması deriyi etkileyen en önemli faktörler olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, bu sebeplerden dolayı cildin kuruması, dudakların çatlaması, kaşınan dirseklerin bunun belirtileri olduğunu söyledi.
En önemli noktanın cildin yağ tabakasının desteklenmesinden geçtiğini ifade eden Küçükçakır, "Cilt tipine göre yazın kullanılan cilt bakım ürünleri kışın farklılık gösterecektir. Cilt temizliği yaparken kullanılan antibakteriyel ve deodorantlı sabunlar cildin koruyucu yağ tabakasını soyarak yarardan fazla zarar verebilir. Bu sebeple kremli ve nemlendiricili hafif sabunlar veya gliserin, lanolin ve buna benzeyen yağ içerikli banyo yağları ve nemlendiriciler içeren duş jelleri kullanılmalıdır. Yüz ve vücutta çok kuru ciltler için yağlı kremler, yağlı ve akneye meyilli ciltlerde ise su bazlı kremler tercih edilmelidir. Bacaklar ve kollar daha kurumaya meyilli bölgeler olduğu için bu bölgelerde yağlı kremler tercih edilmelidir. Nemlendirici kremler tercihe göre genellikle gliserin, vazelin, üre, laktik asit ve hyaluronik asit içerirler. Bu nemlendiriciler kuruluğu önlemek için soğuk havalarda sıklıkla ve tercihen banyo sonrası nemli cilde sürülmelidir. Eğer cildiniz yağlı ise cildinizi daha fazla yağlandırmadan sadece nemlendirmek istiyorsanız 'komodojenik olmayan (noncomodogenic)' ürünlere yönelinmelidir. Bu ürünler ciltteki gözenekleri tıkamaz" dedi.
Kış aylarında saçların haftada 23 kez yıkanmasının ideal olduğuna değinen Küçükçakır, "Banyoda kalma süresi 15 dakikayı aşmamalıdır. Çok sıcak suyla yıkanmaktan kaçınılmalıdır. Çinko piriton veya selenyum sülfit içeren şampuanlar tercih etmek yararlı olabilir. Banyo öncesinde E vitamini, zeytinyağı veya argan yağı içeren bakım yağlarının saçlı deride 12 saat bekletilerek kullanılması saçlarda yumuşaklık ve parlaklık sağlayacaktır. Dudaklarımızda yağ bezi bulunmaz, bu sebeple dudaklar cildin geri kalanına oranla daha fazla kurur ve çatlar. Bu yüzden dudakları yalamaktan kaçınmak, soğuk ve rüzgarlı günlerde dudakları bir atkı veya fular ile kapatmak, 15 faktör ve üzeri bir dudak koruyucu krem veya dudak balmı kullanmak ve bulunan ortamın nemini arttırmak dudaklarımız için olmazsa olmaz önlemlerdir" diye konuştu.
Vücut ve yüz peeling'i yapmak için en uygun zamanın kış ayı olduğunu ifade eden Küçükçakır, "Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için öncelikle ölü hücreleri temizlemek gerekir. Kışın deri tipine göre sıklığı ayarlanarak glikolik asit, retinoik asit veya salisilik asit içeren jel, krem veya maskelerle derinin ölü tabakası yenilenmesi mutlaka sağlanmalıdır. Omega3 desteği kışın cilt bakımının etkisini arttıracaktır. Kış mevsiminin meyveleri ve sebzeleri ile birlikte tahıllı besinler de, kışın cilt bakımının daha etkili olması için sağlıklı beslenme kuralları arasında yer almaktadır" dedi.

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