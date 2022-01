(Özel) Uludağ'da bu otele gelen hayvanlar 5 yıldızlı tatil yapıyor Pet otelde jakuzi keyfi yaşayan kedi ve köpekler kayak da kayıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hayvanlar için pet otel açıldı. Bu otele gelen hayvanlar jakuzi ve kayak keyfi yapıyor.

Uludağ'da 3 yıldır hizmet veren otel gelen yoğun talep üzerine hayvan içinde pet otel açtı. Açılan pet otelde hayvanların tüm konforu için her şey düşünüldü. Burada konaklayan hayvanlar 3 veteriner hekim tarafından 24 saat takip edilirken, yaptıkları kayak sonrası da jakuzide sıcak suyla banyo yaptırılıyor. Otelde konaklayan ziyaretçiler hayvanlarıyla tatil yapmanın keyfini çıkartıyor. Günün içinde konakladıkları otelin yanındaki pet otelde konaklayan hayvanların yanlarına alan misafirler taktıkları özel aparatlar sayesinde kedi ve köpekleriyle doyasıya kayak yapıyor. Uludağ'da ilk kez açılan pet otelde doluluk oranı ise yüzde 80'lere ulaşmış durumda. Uludağ'da tatil yapan hayvanların mutluluğu ise yüzlerinden okunuyor.

Hayvanları için pet oteli tercih ettiklerini ifade eden misafirler, "Yıllardır böyle bir otelin eksikliğini hissediyorduk. Biz tatile gidiyorduk ama hayvanlarımızı yanımızda götüremiyorduk. Sağolsun bizim talebimizi ciddiye alarak böyle bir otel açmışlar. Burada hem biz tatil yapıyoruz hem de hayvanlarımız tatil yapıyor. Gün içinde onlarla birlikte pistlerde kayak yapıyoruz. Kayak yaptıktan sonra sonra onları pet otele götürüp jakuzide ısınmaları ve rahatlamaları için banyo yaptırıyoruz. Pet otelde onlar için her türlü hizmet düşünülmüş, burada her zaman veteriner hekim var her türlü ilaç ve malzeme de var. 24 saat güvenlik kamerasıyla izleniyor. Burada olmaktan ve tatil yapmaktan çok memnunuz" dedi.

Pet otelde görev yapan Veteriner Hekim Mehmet Yaşar Temiz, "Türkiye'de ilk defa böyle bir pet otel hizmete girdi. Böyle bir tesis için çok talep geliyordu. Burada sadece konaklama değil hayvanlar kayak yaptıktan sonra üşüdükleri için rahatlasınlar diye SPA hizmeti de veriyoruz" şeklinde konuştu.

Otelin Sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu, "Biz Uludağ'da 3 yıldır hizmet vermekteyiz. Ben aynı zamanda veteriner hekimim. Buraya hayvan dostuyla gelmek isteyen çok sayıda misafirimiz vardı. Biz hayvanları odalarımıza alamıyoruz. Bu hem hayvan dostumuz için hem de beşeri koşullar için uygun değil. Biz de pet otel açmak istedik. Tesisimizi faaliyete aldık. Biz sadece kendi otelimize değil Uludağ'daki diğer otellere gelen misafirlere de hizmet veriyoruz. Pet otelimizde yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyoruz. Otelimizde 3 tane veteriner hekimimiz var. 8 saatte bir nöbet değiştiriyorlar. Sahipleri hayvanlarını 24 saat kameradan izleyebiliyor. Burada konaklayan vatandaşlar pistlerde hayvanlarıyla birlikte kayak yapıyorlar. Pet otelimizde SPA hizmetimizde var. Hayvan kayak yaptıktan ve sonra üşüyor. Onları SPA'mızda ısıtıyor ve rahatlatıyoruz. Bize destek veren tüm resmi kamu kuruluşlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

