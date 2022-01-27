Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulu’nda çocuklar spordan kopmuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen Kış Spor Okulu’nda çalışmalar sürüyor.

11 branşta gerçekleştirilen çalışmalarda 416 yaş arasındaki çocuklar basketbol, boks, cimnastik, güreş, karate, kort tenisi, masa tenisi, satranç, taekwondo, voleybol ve yüzme branşlarında hem spor yapma hem de keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. 27 Kasım’da başlayan ve 7 dönem halinde gerçekleştirilecek Kış Spor Okulu’nda 3. dönem eğitimleri başlarken, çocuklar Büyükşehir Belediyesi’nin modern tesislerinde sporla buluşmanın heyecanını yaşıyor.

İlk dönemi 27 Kasım19 Aralık 2021, ikinci dönemi 25 Aralık 202116 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kış Spor Okulu’nda üçüncü dönem 22 Ocak13 Şubat 2022, dördüncü dönem 19 Şubat13 Mart, beşinci dönem 19 Mart10 Nisan, altıncı dönem 16 Nisan7 Mayıs ve yedinci dönem ise 14 Mayıs5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu arada Kış Spor Okulu’nda cimnastik eğitimleri hafta içinde de veriliyor. 21 Aralık’ta başlayan cimnastik hafta içi çalışmaları salı ve perşembe günleri Acemler BUSKİ Spor Tesisleri’nde sabah ve akşam olmak üzere 2 grupta, 4’er haftalık 6 dönem halinde düzenleniyor. Kış Spor Okulları’nda kayıtlar, Fethiye Spor Kompleksi, Şahin Başol Spor Kompleksi, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri, Hüdavendigâr Spor Tesisleri, Mihraplı, Kestel ve Gürsu Yüzme Havuzları’nda alınıyor.

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