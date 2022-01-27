Bursaspor, Antalya kampında çift kale maç yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da çalışmalarına devam eden Bursaspor, akşam idmanında çift kale maç yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Antalya kampımızın 2. gününde çift antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki akşam antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.