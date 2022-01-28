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Karı, karı-koca yaptılar Kardan yapılan gelin ile damadı görenler gözlerine inanamıyor

İHA

Karı, karı-koca yaptılar Kardan yapılan gelin ile damadı görenler gözlerine inanamıyor

Bursa’da vatandaşlar el becerilerini konuşturup kardan gelin ile damat yapıp nişan düzenlediler. Bu fotoğraflar ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Bursa’yı yoğun şekilde etkisi altına alan kar, Bursalıların hayâl gücünü ortaya çıkardı. Vatandaşların kardan
yaptıkları gelin ile damat ilgi gördü. Ayrıca kedi, Nasrettin Hoca, kardan örümcek, Mevlana, baykuş ve kardan askerler de yapıldı. Görenler gözlerine inanamıyor. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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