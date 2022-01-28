Bursa’da ana yolda gezen atlar faciaya davetiye çıkarıyor

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Bursa’da ana yolda gezen başı boş atlar faciaya davetiye çıkarıyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi yakın çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 başı boş at, Bursa’nın en işlek yollarında cirit atıyor. Bu ânlar bir sürücü tarafından kaydedildi.

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