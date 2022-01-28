Bursaspor’un değeri 64 milyon lira düştü

Sezon başında 14 milyon 600 bin Euro (221 milyon TL) piyasa değerine sahip olan Bursaspor, bu alanda da ciddi bir düşüşe imza attı. Yeşilbeyazlı futbolcuların mevcut değeri 10 milyon 400 bin Euro'ya düşerken, kayıp ise 64 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu sezona Süper Lig parolasıyla başlayan Bursaspor’da beklentilerin çok altında performans sergilendi. Yeşilbeyazlı takım, transfer tahtasını açtıktan sonra yaptığı transferlerle Spor Toto 1. Lig’in en iddialı takımı haline gelmişti. Nitekim Bursaspor, kadro değeriyle de zirvede yer alıyordu. Transfermarkt’ın verilerine göre sezon başında 14 milyon 600 bin Euro (221 milyon TL) değeri olan Bursaspor’un şu andaki değeri tam 64 milyon TL düştü.

10 milyon 400 bin Euro (157 milyon TL) kadro değeri olan Bursaspor’da en büyük düşüş ise Tim Matavz’da yaşandı. 34 yaşındaki futbolcunun 1 milyon 800 bin Euro’luk değeri 650 bin Euro’ya kadar düştü. Bursaspor’un mevcuttaki en değerli oyuncusu konumunda olan Massimo Bruno’nun da sezon başındaki değeri 1 milyon 500 bin Euro ike şu anda 800 bin Euro.

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