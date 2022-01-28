Cipe bağladıkları iple sokakta kaydılar

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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Eskikaracakaya Mahallesinde aracın arkasına bağladıkları iple 3 kişinin kar üzerinde kaydığı ânlar kameraya yansıdı.

Renkli görüntüler Eskikaracakaya Mahallesinde yaşandı. 3 şahıs cipin arkasına iple bağladıkları çuval üzerine oturarak karlı sokaklarda kaydı. Büyük keyif yaşayan şahıslar, amatör kamerayla görüntülendi.

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